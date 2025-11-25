İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Ronaldunun bioloji yaşı açıqlanıb

    Futbol
    • 25 noyabr, 2025
    • 00:24
    Portuqaliya millisinin və "Əl-Nəsr"in 40 yaşlı hücumçusu Kriştianu Ronaldunun bioloji yaşı 28-dir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Whoop" "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında məlumat verilib.

    Artıq futbolçunun özü də bu nəşrə cavab verib. "Məlumatlar yalan deyil", - deyə portuqaliyalı yazıb.

    Noyabrın 23-də Ronaldu Səudiyyə Ərəbistanı liqasının matçında karyerasının 954-cü qolunu vurub.

    Ronaldu milli komandaların, Avropa çempionatlarının və Çempionlar Liqasının bütün zamanların ən yaxşı bombardiri və rəsmi oyunlarda 900 qol vuran ilk oyunçudur. Portuqaliyalı beş dəfə Çempionlar Liqasının, 2016-cı il Avropa çempionatının və iki dəfə UEFA Millətlər Liqasının qalibi olub. Ronaldu 2006-cı ildən 2022-ci ilə qədər ardıcıl beş dünya çempionatında qol vuran yeganə oyunçu olaraq qalır.

