İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Xırdalanda ağaclar kəsilib, tikinti şirkətinə 13 min manatdan çox cərimə tətbiq edilib

    Hadisə
    • 05 yanvar, 2026
    • 12:23
    Xırdalanda ağaclar kəsilib, tikinti şirkətinə 13 min manatdan çox cərimə tətbiq edilib

    Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Mehdi Hüseynzadə küçəsi 541 ünvanında yeni tikilmiş yaşayış binasının qarşısında ağaclar kəsilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Ekoloji Təhlükəsizlik Xidmətinin 4 saylı Regional Ekologiya və Təbii Sərvətlər İdarəsinin rəisi Asif Məcidov bildirib.

    Onun sözlərinə görə, araşdırma zamanı ağacların yaşayış binasının qarşısında tikinti və abadlaşdırma işləri aparılan zaman inşaata cavabdeh şəxs Vüsal Fərzəliyev tərəfindən kəsildiyi müəyyənləşib.

    Faktla bağlı V.Fərzəliyev barəsində akt, protokol tərtib edilib və ona vəzifəli şəxs qismində 13 min 250 manat məbləğində cərimə və ziyan tətbiq olunub.

    Dövlət Ekoloji Təhlükəsizlik Xidməti Ağac kəsimi Asif Məcidov

    Son xəbərlər

    12:39

    Misir aeroportlarında miqrasiya kartları ləğv ediləcək

    Digər ölkələr
    12:32

    Zədəsi sağalan Mahir Emreli əlavə testlərdən keçəcək

    Futbol
    12:32

    Azərbaycanda mobil cihazlarda "Android"in payı son 6 ayda 13 % azalıb

    İKT
    12:26

    Ərdoğan: İstanbulu yenidən Ukrayna ilə Rusiyanın anlaşacağı mərkəzə çevirməyə hazırıq

    Region
    12:26

    Azərbaycan Türkiyədən ötən il polad idxalına çəkdiyi xərci açıqlayıb

    Biznes
    12:23

    Xırdalanda ağaclar kəsilib, tikinti şirkətinə 13 min manatdan çox cərimə tətbiq edilib

    Hadisə
    12:23

    AYNA: Bayram günlərində 90 minə yaxın sərnişin daşınıb

    İnfrastruktur
    12:21

    Türkiyə Prezidenti: F-35 proqramına yenidən qoşulmalıyıq

    Digər ölkələr
    12:20

    Sumqayıtda 700 abonentin qazı kəsiləcək

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti