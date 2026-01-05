Eldar Zülfüqarov: "Yetişdirilən hakimlərin 15-20 faizinin üzə çıxması böyük nailiyyətdir"
- 05 yanvar, 2026
- 12:59
Azərbaycan voleybolunda yetişdirilən 50-60 hakimin 15-20 faizinin üzə çıxması böyük nailiyyətdir.
Bunu "Report"a açıqlamasında Azərbaycan Voleybol Federasiyasının Hakimlər Komitəsinin sədri Eldar Zülfüqarov deyib.
Mütəxəssis gənc hakimlər üçün təşkil olunan seminarlarda istedadlı hakimlərin iştirak etdiyini söyləyib:
"İstedadlı hakimlərimiz var. Amma indi bütün idman növlərində həm idmançı, həm də hakim yetişdirmək çətindir. Hər 50-60 nəfərin 15-20 faizi üzə çıxsa, böyük nailiyyət sayılır. Bir çoxları üçün voleybolda çalışmaq asan gəlir. Amma hakim işi həqiqətən ciddi və çətindir. Həmişə ədalətin tərəfində olmalısan. Kim bu yolu seçibsə, davam edəcək".
Mütəxəssis seminarların nəticələri haqqında düşüncələrini bölüşüb:
"Seminar üç mərhələdən ibarətdir. İlk mərhələdən sonra gənc hakimlər uşaq liqalarında könüllü şəkildə fəaliyyət göstərirlər. Hakimlik elədir ki, sevgi olmalıdır. Maraq göstərənlər çoxdur. Seminara xeyli sayda hakim qatılmışdı. Onlardan 23-ü ikinci mərhələyə keçə bildi. İkinci mərhələni tamamlayan hakimlər də uşaq liqalarında fəaliyyətlərinə davam edəcəklər. Üçüncü mərhələdən sonra isə artıq seçimlər olacaq. Hansı hakimlərin Yüksək Liqada, hansıların isə uşaq liqalarında fəaliyyət göstərəcəyi müəyyənləşəcək".
O, qarşıdakı hədəflər və planlarla bağlı danışıb:
"Martda seminarın üçüncü mərhələsi bitəcək. Hansısa qaydalarla bağlı yeniliklər olsa, onları da çatdıracağıq. May-iyun aylarında həm kişi, həm də qadın voleybolçulardan ibarət yığmalar arasında Avroliqa oyunları var. Daha sonra Milli Gimnastika Arenasında təşkil olunacaq Avropa çempionatı gəlir. Seminarlar bitdikdən sonra bu yarışlara hazırlaşacağıq".