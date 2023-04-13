Высшая лига: "Муров" и "Нефтчи" одержали свои очередные победы

В бакинском Центре волейбола прошел второй матч финальной серии чемпионата Азербайджана среди мужских команд.

В бакинском Центре волейбола прошел второй матч финальной серии чемпионата Азербайджана среди мужских команд.

Как передает Report, в финале встречаются "Муров" и "Хары-бюльбюль", которые определяют сильнейшего в серии до трех побед. Первый матч остался за действующим чемпионом, который победил и во втором поединке - 3:0.

Далее началась встреча за третье место между "Нефтчи" и МОИК. Поединок завершился победой "нефтянников" - 2:0.

Финал. Второй матч

"Муров" – "Хары-бюльбюль" - 2:0 (25:18, 25:18, 25:16) (счет в серии 2:0)

Матч за третье место. Второй матч

МОИК – "Нефтчи" - 1:3 (25:16, 23:25, 17:25, 23:25) (счет в серии 0:2)