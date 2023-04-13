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Высшая лига: "Муров" и "Нефтчи" одержали свои очередные победы

Высшая лига: "Муров" и "Нефтчи" одержали свои очередные победы В бакинском Центре волейбола прошел второй матч финальной серии чемпионата Азербайджана среди мужских команд.
Футбол
13 апреля 2023 г. 22:13
Высшая лига: Муров и Нефтчи одержали свои очередные победы

В бакинском Центре волейбола прошел второй матч финальной серии чемпионата Азербайджана среди мужских команд.

Как передает Report, в финале встречаются "Муров" и "Хары-бюльбюль", которые определяют сильнейшего в серии до трех побед. Первый матч остался за действующим чемпионом, который победил и во втором поединке - 3:0.

Далее началась встреча за третье место между "Нефтчи" и МОИК. Поединок завершился победой "нефтянников" - 2:0.

Финал. Второй матч

"Муров" – "Хары-бюльбюль" - 2:0 (25:18, 25:18, 25:16) (счет в серии 2:0)

Матч за третье место. Второй матч

МОИК – "Нефтчи" - 1:3 (25:16, 23:25, 17:25, 23:25) (счет в серии 0:2)

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Версия на азербайджанском языке Yüksək Liqa: "Murov" çempionluğa, "Neftçi" bürünc medallara bir qədər də yaxınlaşıb

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