В XVIII туре Премьер-лиги "Кяпяз" проиграл "Шамахы"

В XVIII туре Премьер-лиги Азербайджана футбольный клуб "Кяпяз" проиграл "Шамахы" со счетом 2:0.

Как сообщает Report, матч состоялся на Евлахском городском стадионе.

В составе "Шамахы" отличились Арсен Агджабеков (12) и Карим Росси (45+1).

Команда под руководством Айхана Аббасова увеличила число очков до 24 и поднялась на 7-е место в турнирной таблице, а "Кяпяз" находится на 11-м месте с 12 очками.

Отметим, что в первом матче тура "Сумгайыт" обыграл "Карван-Евлах" со счетом 2:0.

XVIII тур Премьер-лиги Азербайджана завершится 1 февраля.