Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах

    В XVIII туре Премьер-лиги "Кяпяз" проиграл "Шамахы"

    Футбол
    • 31 января, 2026
    • 16:40
    В XVIII туре Премьер-лиги Кяпяз проиграл Шамахы

    В XVIII туре Премьер-лиги Азербайджана футбольный клуб "Кяпяз" проиграл "Шамахы" со счетом 2:0.

    Как сообщает Report, матч состоялся на Евлахском городском стадионе.

    В составе "Шамахы" отличились Арсен Агджабеков (12) и Карим Росси (45+1).

    Команда под руководством Айхана Аббасова увеличила число очков до 24 и поднялась на 7-е место в турнирной таблице, а "Кяпяз" находится на 11-м месте с 12 очками.

    Отметим, что в первом матче тура "Сумгайыт" обыграл "Карван-Евлах" со счетом 2:0.

    XVIII тур Премьер-лиги Азербайджана завершится 1 февраля.

    Премьер-лига Азербайджана ФК "Кяпяз" ФК "Шамахы" Карим Росси
    Premyer Liqanın XVIII turunda "Kəpəz" "Şamaxı"ya məğlub olub
    Ты - Король

    Последние новости

    17:39

    В Азербайджане за минувшие сутки задержаны 120 разыскиваемых лиц

    Происшествия
    17:38

    Американо-российские переговоры начнутся в ближайшее время в Майями

    Другие страны
    17:33

    Правительство РФ снимает запрет на экспорт бензина для производителей

    Энергетика
    17:26

    Безналичные платежи в Азербайджане выросли на 19% в декабре 2025г

    Финансы
    17:11

    СМИ: Взрыв в Бендер-Аббасе не являлся попыткой покушения на командующего ВМС КСИР - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    17:02

    В Китае начали расследование в отношении главы МЧС за "нарушение партийной дисциплины"

    Другие
    16:53

    Иран готов сотрудничать с США в энергетике при заключении ядерной сделки и снятии санкций

    Другие страны
    16:48

    В ряде регионов Азербайджана объявлено метеопредупреждение

    Экология
    16:40

    В XVIII туре Премьер-лиги "Кяпяз" проиграл "Шамахы"

    Футбол
    Лента новостей