    Другие страны
    • 31 января, 2026
    • 17:11
    СМИ: Взрыв в Бендер-Аббасе не являлся попыткой покушения на командующего ВМС КСИР - ОБНОВЛЕНО

    Информация о том, что взрыв в субботу в городе Бендер-Аббас на юге Ирана произошел при попытке покушения на главу ВМС Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) контр-адмирала Алирезу Тангсири, не соответствует действительности.

    Как передает Report, об этом сообщило иранское агентство Mehr.

    Агентство указывает, что после взрыва в Бендер-Аббасе в соцсетях стали распространяться новости о том, что якобы Тангсири стал целью покушения.

    "Наш информированный источник опроверг слухи об убийстве (Тангсири - ред.) в результате инцидента в Бендер-Аббасе", - подчеркивается в сообщении агентства.

    В иранском городе Бендер-Аббас на побережье Персидского залива произошел взрыв в многоэтажном здании.

    Как передает Report, об этом сообщают ближневосточные СМИ.

    Сообщается, что взрыв произошел в восьмиэтажном здании. В результате были разрушены два этажа, несколько транспортных средств и магазинов.

    На место происшествия были направлены спасательные и пожарные бригады для оказания помощи.

    Других подробностей СМИ не приводят.

    Иран Бендер-Аббас взрыв
    KİV: Bəndər-Abbasda baş verən partlayış SEPAH-ın HDQ komandanına sui-qəsd cəhdi deyil - YENİLƏNİB
    Blast reported at building in Iran's Gulf port city, cause unclear
