Premyer Liqanın XVIII turunda "Kəpəz" "Şamaxı"ya məğlub olub
Futbol
- 31 yanvar, 2026
- 16:20
Misli Premyer Liqasının XVIII turunda "Kəpəz" "Şamaxı"ya məğlub olub.
"Report" xəbər verir ki, Yevlax şəhər stadionunda baş tutan matçda qonaqlar 2:0 hesablı qələbəyə seviniblər.
"Şamaxı"nın heyətində Arsen Ağcabəyov (12) və Karim Rossi (45+1) fərqləniblər.
Ayxan Abbasovun rəhbərlik etdiyi kollektiv xallarının sayını 24-ə çatdıraraq turnir cədvəlində 7-ci sıraya yüksəliblər. "Kəpəz" isə 12 xalla 11-ci pillədə yer alıb.
Qeyd edək ki, turun açılış matçında "Sumqayıt" "Karvan-Yevlax"a 2:0 hesabı ilə qalib gəlib. XVIII tura fevralın 1-də yekun vurulacaq.
