İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”

    Premyer Liqanın XVIII turunda "Kəpəz" "Şamaxı"ya məğlub olub

    Futbol
    • 31 yanvar, 2026
    • 16:20
    Premyer Liqanın XVIII turunda Kəpəz Şamaxıya məğlub olub

    Misli Premyer Liqasının XVIII turunda "Kəpəz" "Şamaxı"ya məğlub olub.

    "Report" xəbər verir ki, Yevlax şəhər stadionunda baş tutan matçda qonaqlar 2:0 hesablı qələbəyə seviniblər.

    "Şamaxı"nın heyətində Arsen Ağcabəyov (12) və Karim Rossi (45+1) fərqləniblər.

    Ayxan Abbasovun rəhbərlik etdiyi kollektiv xallarının sayını 24-ə çatdıraraq turnir cədvəlində 7-ci sıraya yüksəliblər. "Kəpəz" isə 12 xalla 11-ci pillədə yer alıb.

    Qeyd edək ki, turun açılış matçında "Sumqayıt" "Karvan-Yevlax"a 2:0 hesabı ilə qalib gəlib. XVIII tura fevralın 1-də yekun vurulacaq.

    Futbol Premyer Liqa "Şamaxı" klubu "Kəpəz" klubu
    В XVIII туре Премьер-лиги "Кяпяз" проиграл "Шамахы"

    Son xəbərlər

    18:23

    Paytaxt üzrə ilk dəfə elektron qaydada eksternat imtahanları keçirilib

    Elm və təhsil
    18:09

    Rusiya hökuməti istehsalçılar üçün benzin ixracına qoyulan qadağanı ləğv edir

    Energetika
    17:59

    Azərbaycanda ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 59 nəfər saxlanılıb

    Hadisə
    17:57
    Foto

    Xizək yarışı üzrə Heydər Əliyev Kuboku keçirilib

    Fərdi
    17:53

    Ötən il Azərbaycan polad boru istehsalını 95 % artırıb

    Sənaye
    17:48
    Foto

    Türkiyədəki Azərbaycan icmasının üzvləri Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin məzarını ziyarət ediblər

    Daxili siyasət
    17:45

    Yaxın vaxtlarda Mayamidə ABŞ-Rusiya danışıqları başlayacaq

    Digər ölkələr
    17:33

    İran sanksiyalar götürüləcəyi təqdirdə ABŞ ilə enerji sahəsində əməkdaşlığa hazırdır

    Digər ölkələr
    17:27

    Ötən gün Azərbaycanda axtarışda olan 120 nəfər tapılıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti