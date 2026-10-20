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    Müşfiqabadda bağçada nöqsanlar aşkarlanıb

    Sağlamlıq
    • 20 oktyabr, 2026
    • 10:22
    Müşfiqabadda bağçada nöqsanlar aşkarlanıb

    Binəqədi rayonu, Müşfiqabad qəsəbəsi, Günəşli küçəsində yerləşən 329 nömrəli uşaq bağçasında keçirilən plandankənar yoxlama zamanı qida təhlükəsizliyi sahəsində texniki normativ hüquqi aktların, sanitariya norma və qaydalarının tələblərinin pozulduğu müəyyən edilib.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən (AQTA) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, yoxlama zamanı müəssisənin qida təhlükəsizliyi qeydiyyatına alınmadan fəaliyyət göstərdiyi, sanitariya norma və qaydalarının tələblərinin pozulduğu müəyyən edilib.

    Nöqsanlarla bağlı müəssisənin rəhbərliyi barəsində inzibati xəta haqqında protokol tərtib olunub. Mətbəxdə istehlaka hazır qida məhsullarından nümunələr götürülərək laborator müayinələrə göndərilib.

    Müşfiqabadda bağçada nöqsanlar aşkarlanıb
    Müşfiqabadda bağçada nöqsanlar aşkarlanıb
    Nöqsanlar Uşaq bağçası Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi (AQTA) Müşviqabad Binəqədi rayonu
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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