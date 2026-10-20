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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Kəpəz TV nizamnamə kapitalını 2 dəfə azaldır

    Biznes
    • 20 oktyabr, 2026
    • 10:20
    Kəpəz TV nizamnamə kapitalını 2 dəfə azaldır

    "Kəpəz Müstəqil Teleradio Şirkəti" MMC (Kəpəz TV) nizamnamə kapitalını 2 dəfə azaldaraq 220 manatdan 110 manata endirdiyini elan edib.

    "Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin "Vergilər" qəzetinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, kreditorlar 1 ay müddətində Gəncə şəhəri, Cavad Rəfibəyli küçəsi, ev 66 ünvanına müraciət edə bilərlər.

    Xatırladaq ki, Kəpəz TV 1993-cü ildə yaradılıb, regional televiziya yayımçısıdır.

    Kəpəz TV Azərbaycan İqtisadiyyat Nazirliyi Dövlət Vergi Xidməti (DVX)
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