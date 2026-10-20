Kəpəz TV nizamnamə kapitalını 2 dəfə azaldır
Biznes
- 20 oktyabr, 2026
- 10:20
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
"Kəpəz Müstəqil Teleradio Şirkəti" MMC (Kəpəz TV) nizamnamə kapitalını 2 dəfə azaldaraq 220 manatdan 110 manata endirdiyini elan edib.
"Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin "Vergilər" qəzetinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, kreditorlar 1 ay müddətində Gəncə şəhəri, Cavad Rəfibəyli küçəsi, ev 66 ünvanına müraciət edə bilərlər.
Xatırladaq ki, Kəpəz TV 1993-cü ildə yaradılıb, regional televiziya yayımçısıdır.
Son xəbərlər
11:23
AMB risk əsaslı nəzarəti maliyyə sektorunun digər seqmentlərinə də tətbiq edəcəkMaliyyə
11:18
ARDNF 9 ayda "Şahdəniz"in işlənməsindən 565 milyon manata yaxın gəlir əldə edibEnergetika
11:17
İrandan Azərbaycana narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıbHadisə
11:15
ARDNF 9 ayda AÇG-nin işlənməsindən 6,5 milyard manatdan çox gəlir əldə edibEnergetika
11:14
"Mançester Yunayted" və "Liverpul" Feliks Nmeçanı transfer etmək istəyirFutbol
11:11
Tehranın keçmiş meri "mətbuat azadlığını pozmaqda" təqsirli bilinibRegion
11:08
Dövlət qurumlarında xarici vendorların süni intellekt həllərinin istifadəsinə əlavə tələblər hazırlanırİKT
11:06
ARDNF-in aktivləri 74 milyard dollardırMaliyyə
11:04
İdarə rəisi: "Quraşdırılan süni intellektlərin menecmenti aparılmalıdır"İKT