Сборная Азербайджана поднялась на 11 строчек в рейтинге ФИФА

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ ФИФА опубликовала очередную рейтинговую таблицу сборных стран мира.

Как сообщает Report, по сравнению с предыдущим месяцем, национальная сборная Азербайджана поднялась на 11 строчек. На данный момент команда находится на 76-й позиции с 439 очками.

Сборная Азербайджана сделала подобный скачок, не проводя ни одного матча. Команда, которая с 20-го мая находится на учебно-тренировочных сборах в Австрии, не смогла провести товарищескую встречу. Несмотря на это, по сравнению с прошлым месяцем, возглавляемая главным тренером Робертом Просинечки сборная добавила в свой актив 53 очка.

Отметим, что это третий лучший показатель в истории сборной Азербайджана и самый лучший показатель за период работы Роберта Просинечки. До этого в июле-августе 2014 года национальная команда находилась на 73-й строчке.