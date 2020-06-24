В ПСЖ зафиксировано четыре случая заражения коронавирусом

"Пари Сен-Жермен" на официальном сайте объявил о четырех случаях заражения коронавирусом в команде в преддверии возобновления тренировок.

Как передает Report, сообщается, что положительные результаты дали тесты трех футболистов команды и одного представителя тренерского штаба.

"Симптомы заражения у заболевших проявились, когда они находились в изоляции и не контактировали друг с другом. На данный момент они не являются заразными и могут возобновить занятия", - говорится в заявлении парижского клуба.

Напомним, из-за пандемии коронавирусной инфекции сезон-2019/2020 в чемпионате Франции был завершен досрочно. "Пари Сен-Жермен" был признан чемпионом страны.

Старт нового сезона французкой Лиги 1 запланирован на 22 августа.