Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости

    В Премьер-лиге Азербайджана сегодня состоятся еще два матча

    Футбол
    • 18 октября, 2025
    • 09:11
    В Премьер-лиге Азербайджана сегодня состоятся еще два матча

    В VIII туре Премьер-лиги Азербайджана сегодня состоятся еще два матча.

    Как сообщает Report, "Габала" встретится с "Имишли" в Губе.

    Встреча пройдет на стадионе Губинского олимпийского спортивного комплекса, главным арбитром назначен Ингилаб Мамедов. В настоящее время "Имишли", имея в активе 8 очков, занимает 8-е место, тогда как "Габала", имея 4 очка, находится на 11-й позиции.

    Заключительный матч дня пройдет на стадионе Сумгайыта, где местная команда примет "Карван-Евлах". Главным судьей матча будет Раван Гямзазаде. Хозяева поля занимают 6-е (11 очков), а "Карван-Евлах" находится на 10-й строчке, имея в активе 5 очков.

    Премьер-лига Азербайджана ФК «Габала» ФК «Имишли» футбол
    Azərbaycan Premyer Liqası: Bu gün daha iki görüş baş tutacaq

    Последние новости

    09:51

    Президент Ильхам Алиев: Отношения Казахстана с Азербайджаном - пример братства и доверия

    Внешняя политика
    09:46

    Ватиканские и итальянские СМИ широко осветили встречу Мехрибан Алиевой с Папой Римским

    Внешняя политика
    09:38

    В Пекине умер лауреат Нобелевской премии по физике

    Другие страны
    09:35

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (18.10.2025)

    Финансы
    09:29

    Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с Днем восстановления независимости

    Внутренняя политика
    09:19

    При взрыве на оборонном заводе в Башкортостане погибли три человека

    В регионе
    09:14

    МИД Азербайджана поделился публикацией в связи с Днем восстановления независимости

    Внутренняя политика
    09:11

    В Премьер-лиге Азербайджана сегодня состоятся еще два матча

    Футбол
    08:58

    Минобороны поделилось публикацией по случаю Дня восстановления независимости Азербайджана

    Армия
    Лента новостей