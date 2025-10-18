В Премьер-лиге Азербайджана сегодня состоятся еще два матча
Футбол
- 18 октября, 2025
- 09:11
В VIII туре Премьер-лиги Азербайджана сегодня состоятся еще два матча.
Как сообщает Report, "Габала" встретится с "Имишли" в Губе.
Встреча пройдет на стадионе Губинского олимпийского спортивного комплекса, главным арбитром назначен Ингилаб Мамедов. В настоящее время "Имишли", имея в активе 8 очков, занимает 8-е место, тогда как "Габала", имея 4 очка, находится на 11-й позиции.
Заключительный матч дня пройдет на стадионе Сумгайыта, где местная команда примет "Карван-Евлах". Главным судьей матча будет Раван Гямзазаде. Хозяева поля занимают 6-е (11 очков), а "Карван-Евлах" находится на 10-й строчке, имея в активе 5 очков.
