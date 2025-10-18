İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü
    Futbol
    • 18 oktyabr, 2025
    • 09:00
    Azərbaycan Premyer Liqası: Bu gün daha iki görüş baş tutacaq

    Misli Premyer Liqasının VIII turunda bu gün daha iki görüş baş tutacaq.

    "Report" xəbər verir ki, "Qəbələ" Qubada "İmişli" ilə qarşılaşacaq.

    Quba Olimpiya İdman Kompleksinin stadionunda keçiriləcək görüşü İnqilab Məmmədov idarə edəcək. "İmişli" hazırda 8 xalla səkkizinci pillədə qərarlaşıb. 11-ci yerdə olan "Qəbələ"nin isə 4 xalı var.

    Günün son matçı Sumqayıt şəhər stadionunda baş tutacaq. "Sumqayıt" doğma meydanda "Karvan-Yevlax"la üz-üzə gələcək. Matçın baş hakimi Rəvan Həmzəzadə olacaq. Sumqayıt komandası hazırda 11 xalla 6-cı pillədə qərarlaşıb. 10-cu yerdə olan "Karvan-Yevlax" isə 5 xala malikdir.

    Misli Premyer Liqası

    I dövrə, VIII tur

    18 oktyabr

    14:30. "İmişli" – "Qəbələ"

    Hakimlər: İnqilab Məmmədov, Namiq Hüseynov, Rahil Ramazanov, Elvin Bayramov.

    VAR: Tural Qurbanov.

    AVAR: Şirmamed Mamedov.

    Hakim-inspektor: Ömər Paşayev.

    AFFA nümayəndəsi: Erkin Hüseynov.

    Quba Olimpiya İdman Kompleksinin stadionu

    18:00. "Sumqayıt" – "Karvan-Yevlax"

    Hakimlər: Rəvan Həmzəzadə, Cəmil Quliyev, Gülnurə Əkbərzadə, Kamran Əliyev.

    VAR: Əli Əliyev.

    AVAR: Əliyar Ağayev.

    Hakim-inspektor: Ramil Diniyev.

    AFFA nümayəndəsi: Rüfət Əmirov.

    Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu

    Qeyd edək ki, turun daha əvvəl keçirilən görüşlərində "Kəpəz" "Şamaxı"nı (4:1), "Qarabağ" "Turan Tovuz"u (2:1) məğlub edib. VIII tura oktyabrın 19-da yekun vurulacaq.

