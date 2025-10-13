В отборочном этапе ЧМ-2026 в европейской зоне прошли очередные матчи

В отборочном этапе ЧМ-2026 в европейской зоне прошли очередные игры.

Как передает Report, было сыграно восемь матчей в четырех группах.

Сборная Нидерландов, занявшая второе место в группе G, принимала сборную Финляндии. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 4: 0.

ЧМ-2026

Отборочный этап

12 октября

Группа C

20:00. Шотландия – Беларусь-2:1

22:45. Дания – Греция - 3:1

Группа G

20:00. Нидерланды – Финляндия – 4:0.

22:45. Литва - Польша-0:2

Группа H

17:00. Сан - Марино-Кипр-0:4

22:45. Румыния – Австрия - 1:0.

Группа L

20:00. Фарерские Острова - Чехия-2:1

22:45. Хорватия-Гибралтар 3:0.