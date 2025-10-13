Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку

    В отборочном этапе ЧМ-2026 в европейской зоне прошли очередные матчи

    Футбол
    • 13 октября, 2025
    • 00:58
    В отборочном этапе ЧМ-2026 в европейской зоне прошли очередные матчи

    В отборочном этапе ЧМ-2026 в европейской зоне прошли очередные игры.

    Как передает Report, было сыграно восемь матчей в четырех группах.

    Сборная Нидерландов, занявшая второе место в группе G, принимала сборную Финляндии. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 4: 0.

    ЧМ-2026

    Отборочный этап

    12 октября

    Группа C

    20:00. Шотландия – Беларусь-2:1

    22:45. Дания – Греция - 3:1

    Группа G

    20:00. Нидерланды – Финляндия – 4:0.

    22:45. Литва - Польша-0:2

    Группа H

    17:00. Сан - Марино-Кипр-0:4

    22:45. Румыния – Австрия - 1:0.

    Группа L

    20:00. Фарерские Острова - Чехия-2:1

    22:45. Хорватия-Гибралтар 3:0.

    ЧМ-2026 футбол
    DÇ-2026: Niderland yığması Finlandiyanı, Danimarka Yunanıstanı məğlub edib

    Последние новости

    01:26
    Фото

    В Гёйчае пожар в производственном цеху полностью потушен - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    00:58

    В отборочном этапе ЧМ-2026 в европейской зоне прошли очередные матчи

    Футбол
    00:52

    СМИ: В Техасе разбился самолет

    Другие страны
    00:25

    Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню сформировал новое правительство Франции

    Другие страны
    23:56

    Мбаппе назвал самое важное решение в своей карьере

    Футбол
    23:28

    Ученые предложили использовать плесень для лечения ран

    Наука и образование
    23:07

    Нетаньяху заявил, что Израиль ждут испытания в области безопасности

    Другие страны
    22:39
    Фото

    В ДТП в Огузе погиб один человек

    Происшествия
    22:15
    Фото

    В Баку начала работу 67-я Генеральная ассамблея Международной ассоциации судей - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    Лента новостей