В отборочном этапе ЧМ-2026 в европейской зоне прошли очередные матчи
Футбол
- 13 октября, 2025
- 00:58
В отборочном этапе ЧМ-2026 в европейской зоне прошли очередные игры.
Как передает Report, было сыграно восемь матчей в четырех группах.
Сборная Нидерландов, занявшая второе место в группе G, принимала сборную Финляндии. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 4: 0.
ЧМ-2026
Отборочный этап
12 октября
Группа C
20:00. Шотландия – Беларусь-2:1
22:45. Дания – Греция - 3:1
Группа G
20:00. Нидерланды – Финляндия – 4:0.
22:45. Литва - Польша-0:2
Группа H
17:00. Сан - Марино-Кипр-0:4
22:45. Румыния – Австрия - 1:0.
Группа L
20:00. Фарерские Острова - Чехия-2:1
22:45. Хорватия-Гибралтар 3:0.
Последние новости
01:26
Фото
В Гёйчае пожар в производственном цеху полностью потушен - ОБНОВЛЕНОПроисшествия
00:58
В отборочном этапе ЧМ-2026 в европейской зоне прошли очередные матчиФутбол
00:52
СМИ: В Техасе разбился самолетДругие страны
00:25
Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню сформировал новое правительство ФранцииДругие страны
23:56
Мбаппе назвал самое важное решение в своей карьереФутбол
23:28
Ученые предложили использовать плесень для лечения ранНаука и образование
23:07
Нетаньяху заявил, что Израиль ждут испытания в области безопасностиДругие страны
22:39
Фото
В ДТП в Огузе погиб один человекПроисшествия
22:15
Фото