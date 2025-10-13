İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    Futbol
    • 13 oktyabr, 2025
    • 00:43
    DÇ-2026: Niderland Finlandiyanı darmadağın edib, Şotlandiya Belarusa qalib gəlib

    DÇ-2026-nın Avropa zonası üzrə seçmə mərhələsində növbəti oyunlar keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, dörd qrupda səkkiz matç baş tutub.

    G qrupunda yer alan Niderland millisi Finlandiya yığmasını qəbul edib. Qarşılaşma ev sahiblərinin 4:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

    DÇ-2026

    Seçmə mərhələ

    12 oktyabr

    C qrupu

    20:00. Şotlandiya – Belarus – 2:1

    22:45. Danimarka – Yunanıstan - 3:1

    G qrupu

    20:00. Niderland – Finlandiya – 4:0.

    22:45. Litva – Polşa - 0:2

    H qrupu

    17:00. San Marino – Kipr - 0:4

    22:45. Rumıniya – Avstriya - 1:0.

    L qrupu

    20:00. Farer adaları – Çexiya - 2:1

    22:45. Xorvatiya – Cəbəllütariq 3:0.

    DÇ-2026 matç seçmə mərhələ

