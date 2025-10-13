DÇ-2026: Niderland Finlandiyanı darmadağın edib, Şotlandiya Belarusa qalib gəlib
Futbol
- 13 oktyabr, 2025
- 00:43
DÇ-2026-nın Avropa zonası üzrə seçmə mərhələsində növbəti oyunlar keçirilib.
"Report"un məlumatına görə, dörd qrupda səkkiz matç baş tutub.
G qrupunda yer alan Niderland millisi Finlandiya yığmasını qəbul edib. Qarşılaşma ev sahiblərinin 4:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.
DÇ-2026
Seçmə mərhələ
12 oktyabr
C qrupu
20:00. Şotlandiya – Belarus – 2:1
22:45. Danimarka – Yunanıstan - 3:1
G qrupu
20:00. Niderland – Finlandiya – 4:0.
22:45. Litva – Polşa - 0:2
H qrupu
17:00. San Marino – Kipr - 0:4
22:45. Rumıniya – Avstriya - 1:0.
L qrupu
20:00. Farer adaları – Çexiya - 2:1
22:45. Xorvatiya – Cəbəllütariq 3:0.
Son xəbərlər
00:43
DÇ-2026: Niderland Finlandiyanı darmadağın edib, Şotlandiya Belarusa qalib gəlibFutbol
00:35
Fransanın Baş naziri yeni hökuməti formalaşdırıbDigər ölkələr
00:30
Mbappe karyerasının ən mühüm qərarını açıqlayıbFutbol
00:09
Foto
Göyçayda yeşik sexində başlayan yanğın iki evə keçib - YENİLƏNİB-2Hadisə
23:58
Alimlər yaraların müalicəsi üçün kifdən istifadə olunmasını təklif ediblərElm və təhsil
23:31
Netanyahu: İsraili təhlükəsizlik sınaqları gözləyirDigər ölkələr
22:52
ABŞ Çinlə ticarət məsələlərinə dair telefon danışığı üçün sorğu göndəribDigər ölkələr
22:27
Filippin sahillərində 5,7 maqnitudada zəlzələ olubDigər ölkələr
22:21