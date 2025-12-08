Azərbaycan Premyer Liqasının XIV turunda növbəti oyunlar keçiriləcək
- 08 dekabr, 2025
- 09:03
Misli Premyer Liqasının XIV turunda bu gün növbəti oyunlar keçiriləcək.
"Report"un məlumatına görə, əvvəlcə "Qəbələ" evdə "Turan Tovuz"u qəbul edəcək.
Qarşılaşma Qəbələ şəhər stadionunda, saat 17:00-da başlayacaq. "Turan Tovuz" hazırda 24 xalla turnir cədvəlinin 4-cü pilləsində qərarlaşıb. 8 xala malik "Qəbələ" isə onuncudur.
Günün son matçı "Bank Respublika Arena"da baş tutacaq. "Sabah" evdə "Neftçi" ilə üz-üzə gələcək. Rəvan Həmzəzadənin idarə edəcəyi görüşə saat 20:00-da start veriləcək.
"Sabah" 25 xalla turnir cədvəlinin 3-cü pilləsində yer alıb. 16 xala malik "Neftçi" isə səkkizincidir.
Misli Premyer Liqası
II dövrə, XIV tur
8 dekabr
17:00. "Qəbələ" – "Turan Tovuz"
Hakimlər: Tural Qurbanov, Asiman Əzizli, Eyyub İbrahimov, Elvin Bayramov.
VAR: Nicat İsmayıllı.
AVAR: Şirmamed Mamedov.
Hakim-inspektor: Vüsal Əliyev.
AFFA nümayəndəsi: İlham Əliyev.
Qəbələ şəhər stadionu
20:00. "Sabah" – "Neftçi"
Hakimlər: Rəvan Həmzəzadə, Akif Əmirəli, Cəmil Quliyev, Kamranbəy Rəhimov.
VAR: Rauf Cabarov.
AVAR: Rəhman İmami.
Hakim-inspektor: Babək Quliyev.
AFFA nümayəndəsi: Emin Cəfərov.
"Bank Respublika Arena"
Qeyd edək ki, turun əvvəlki oyunlarında "Şamaxı" "Karvan-Yevlax"ı (3:0) məğlub edib, "Zirə" - "Qarabağ" görüşündə qalib müəyyənləşməyib - 1:1. XIV tura dekabrın 9-da yekun vurulacaq.