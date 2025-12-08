Çinlə ABŞ arasında ticarət həcmi 17,5% azalıb
Digər ölkələr
- 08 dekabr, 2025
- 08:46
Çin və ABŞ arasında ticarət dövriyyəsi yanvar-noyabr aylarında illik müqayisədə 17,5% azalaraq 514,66 milyard dollara çatıb.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə Çin Xalq Respublikasının Baş Gömrük İdarəsi məlumat yayıb.
Dərc edilmiş məlumatlara görə, Çin 11 ay ərzində ABŞ-yə 385,9 milyard dollar dəyərində mal ixrac edib (azalma 18,9%).
Amerikanın Çinə ixracının dəyəri 13,2% azalaraq 128,76 milyard dollar təşkil edib.
Nəticədə Çinin ticarət profisiti 2024-cü ilin yanvar-noyabr ayları ilə müqayisədə 21,3% azalaraq 257,14 milyard dollara çatıb.
