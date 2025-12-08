İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Çinlə ABŞ arasında ticarət həcmi 17,5% azalıb

    Digər ölkələr
    • 08 dekabr, 2025
    • 08:46
    Çin və ABŞ arasında ticarət dövriyyəsi yanvar-noyabr aylarında illik müqayisədə 17,5% azalaraq 514,66 milyard dollara çatıb.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə Çin Xalq Respublikasının Baş Gömrük İdarəsi məlumat yayıb.

    Dərc edilmiş məlumatlara görə, Çin 11 ay ərzində ABŞ-yə 385,9 milyard dollar dəyərində mal ixrac edib (azalma 18,9%).

    Amerikanın Çinə ixracının dəyəri 13,2% azalaraq 128,76 milyard dollar təşkil edib.

    Nəticədə Çinin ticarət profisiti 2024-cü ilin yanvar-noyabr ayları ilə müqayisədə 21,3% azalaraq 257,14 milyard dollara çatıb.

