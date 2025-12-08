İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    "Real"a qol vuran "Selta"nın futbolçusu unikal nailiyyətə imza atıb

    Futbol
    • 08 dekabr, 2025
    • 09:13
    Reala qol vuran Seltanın futbolçusu unikal nailiyyətə imza atıb

    İspaniyanın "Selta" klubunun futbolçusu Villiot Svedberq unikal nailliyətə imza atıb.

    "Report" "Stata Football"a istinadən xəbər verir ki, 21 yaşlı yarımmüdafiəçi buna "Real"a qalib gəldikləri La Liqanın XV turunun matçında fərqlənməklə nail olub.

    Dubl edən isveçli oyunçu 2018-ci ilin oktyabrından sonra "Kral klubu"na qarşı ardıcıl üç çempionat görüşündə qol vuran ilk əcnəbi futbolçudur. Daha əvvəl "Barselona"nın sabiq hücumçusu Luis Suares ardıcıl üç oyunda bunu bacarıb.

    Qeyd edək ki, "Selta" "Real"ı səfərdə iki cavabsız qolla məğlub edib.

    La Liqa Real Madrid - Selta luis suares Villiot Svedberq

    Son xəbərlər

    09:24

    İndoneziyada daşqın qurbanlarının sayı 950-yə çatıb

    Digər ölkələr
    09:20

    Kəlbəcər, Laçın, Qubadlı və Şahdağa qar yağır, yağıntı dekabrın 11-dək davam edəcək - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    09:13

    "Real"a qol vuran "Selta"nın futbolçusu unikal nailiyyətə imza atıb

    Futbol
    09:05

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (08.12.2025)

    Maliyyə
    09:03

    Azərbaycan Premyer Liqasının XIV turunda növbəti oyunlar keçiriləcək

    Futbol
    08:51

    Pentaqona Avropadakı hərbçilərinin sayını 76 mindən aşağı salmaq qadağan edilir

    Digər ölkələr
    08:46

    Çinlə ABŞ arasında ticarət həcmi 17,5% azalıb

    Digər ölkələr
    08:33

    AEBA ekspertləri "Fukusima" AES-də suyun axıdılması prosesini yoxlayacaq

    Digər ölkələr
    08:18
    Foto

    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti