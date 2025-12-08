"Real"a qol vuran "Selta"nın futbolçusu unikal nailiyyətə imza atıb
Futbol
- 08 dekabr, 2025
- 09:13
İspaniyanın "Selta" klubunun futbolçusu Villiot Svedberq unikal nailliyətə imza atıb.
"Report" "Stata Football"a istinadən xəbər verir ki, 21 yaşlı yarımmüdafiəçi buna "Real"a qalib gəldikləri La Liqanın XV turunun matçında fərqlənməklə nail olub.
Dubl edən isveçli oyunçu 2018-ci ilin oktyabrından sonra "Kral klubu"na qarşı ardıcıl üç çempionat görüşündə qol vuran ilk əcnəbi futbolçudur. Daha əvvəl "Barselona"nın sabiq hücumçusu Luis Suares ardıcıl üç oyunda bunu bacarıb.
Qeyd edək ki, "Selta" "Real"ı səfərdə iki cavabsız qolla məğlub edib.
Son xəbərlər
09:24
İndoneziyada daşqın qurbanlarının sayı 950-yə çatıbDigər ölkələr
09:20
Kəlbəcər, Laçın, Qubadlı və Şahdağa qar yağır, yağıntı dekabrın 11-dək davam edəcək - FAKTİKİ HAVAEkologiya
09:13
"Real"a qol vuran "Selta"nın futbolçusu unikal nailiyyətə imza atıbFutbol
09:05
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (08.12.2025)Maliyyə
09:03
Azərbaycan Premyer Liqasının XIV turunda növbəti oyunlar keçiriləcəkFutbol
08:51
Pentaqona Avropadakı hərbçilərinin sayını 76 mindən aşağı salmaq qadağan edilirDigər ölkələr
08:46
Çinlə ABŞ arasında ticarət həcmi 17,5% azalıbDigər ölkələr
08:33
AEBA ekspertləri "Fukusima" AES-də suyun axıdılması prosesini yoxlayacaqDigər ölkələr
08:18
Foto