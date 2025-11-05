В Лиге чемпионов УЕФА дан старт играм 4-го тура общего этапа

В Лиге чемпионов УЕФА дан старт играм IV тура общего этапа.

Как сообщает Report, в первый игровой день состоялось девять матчей.

Соперники "Карабаха" "Наполи" и "Айнтрахт" встретились в Италии, "Ливерпуль" дома принял "Реал", а "Бавария" на выезде сыграла с ПСЖ.

Лига чемпионов УЕФА

Общий этап

IV тур

4 ноября

"Наполи" (Италия) - "Айнтрахт" (Франкфурт, Германия) - 0:0

"Славия" (Чехия) - "Арсенал" (Англия) - 0:3

ПСЖ (Франция) - "Бавария" (Германия) - 1:2

"Ливерпуль" (Англия) - "Реал" (Испания) - 1:0

"Атлетико" (Испания) - "Юнион" (Бельгия) - 3:1

"Ювентус" (Италия) - "Спортинг" (Португалия) - 1:1

"Тоттенхэм" (Англия) - "Копенгаген" (Дания) - 4:0

"Олимпиакос" (Греция) - ПСВ (Нидерланды) - 1:1

"Будё-Глимт" (Норвегия) - "Монако" (Франция) - 0:1