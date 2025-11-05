Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    В Лиге чемпионов УЕФА дан старт играм 4-го тура общего этапа

    Футбол
    • 05 ноября, 2025
    • 02:02
    В Лиге чемпионов УЕФА дан старт играм 4-го тура общего этапа

    В Лиге чемпионов УЕФА дан старт играм IV тура общего этапа.

    Как сообщает Report, в первый игровой день состоялось девять матчей.

    Соперники "Карабаха" "Наполи" и "Айнтрахт" встретились в Италии, "Ливерпуль" дома принял "Реал", а "Бавария" на выезде сыграла с ПСЖ.

    Лига чемпионов УЕФА

    Общий этап

    IV тур

    4 ноября

    "Наполи" (Италия) - "Айнтрахт" (Франкфурт, Германия) - 0:0

    "Славия" (Чехия) - "Арсенал" (Англия) - 0:3

    ПСЖ (Франция) - "Бавария" (Германия) - 1:2

    "Ливерпуль" (Англия) - "Реал" (Испания) - 1:0

    "Атлетико" (Испания) - "Юнион" (Бельгия) - 3:1

    "Ювентус" (Италия) - "Спортинг" (Португалия) - 1:1

    "Тоттенхэм" (Англия) - "Копенгаген" (Дания) - 4:0

    "Олимпиакос" (Греция) - ПСВ (Нидерланды) - 1:1

    "Будё-Глимт" (Норвегия) - "Монако" (Франция) - 0:1

    футбол Лига чемпионов УЕФА
    UEFA ÇL: Liqa mərhələsinin IV turuna start verilib

    Последние новости

    02:18

    СМИ: КНДР направит в РФ тысячи бойцов

    Другие страны
    02:02

    В Лиге чемпионов УЕФА дан старт играм 4-го тура общего этапа

    Футбол
    01:33

    США проведут плановое испытание МБР "Минитмен-3"

    Другие страны
    01:09
    Фото

    Глава МИД Азербайджана обсудил с президентом Алжира глобальную повестку

    Внешняя политика
    00:46

    Стоимость биткойна опустилась ниже $100 тыс. впервые с 23 июня

    Финансы
    00:39

    "Арсенал" разгромил "Славию", Алияр Агаев показал семь желтых карточек

    Футбол
    00:27

    Ирак отменил поставки нефти "Лукойлу" из-за санкций США

    Другие страны
    00:07
    Фото

    Миллионы избирателей в Нью-Йорке выбирают мэра

    Другие страны
    23:49

    Американские военные развертывают новое оружие для глушения спутников РФ и КНР

    Другие страны
    Лента новостей