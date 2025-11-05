UEFA ÇL: Liqa mərhələsinin IV turuna start verilib

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Futbol
    • 05 noyabr, 2025
    • 02:03
    UEFA Çempionlar Liqasında Liqa mərhələsinin IV turuna start verilib.

    "Report"un məlumatına görə, ilk oyun günündə 9 qarşılaşma baş tutub.

    "Qarabağ"ın rəqiblərindən "Napoli" və "Ayntraxt" İtaliyada üz-üzə gəlib. "Liverpul" evdə "Real"ı qəbul edib.

    "Bavariya" isə səfərdə PSJ-nin qonağı olub.

    UEFA Çempionlar Liqası

    Liqa mərhələsi

    IV tur

    4 noyabr

    "Napoli" (İtaliya) - "Ayntraxt" (Frankfurt, Almaniya) 0:0

    "Slaviya" (Çexiya) -"Arsenal" (İngiltərə) 0:3

    PSJ (Fransa) - "Bavariya" (Almaniya) 1:2

    "Liverpul" (İngiltərə) - "Real" (İspaniya) 1:0

    "Atletiko" (İspaniya) - "Yunion" (Belçika) 3:1

    "Yuventus" (İtaliya) - "Sportinq" (Portuqaliya) 1:1

    "Tottenhem" (İngiltərə) - "Kopenhagen" (Danimarka) 4:0

    "Olimpiakos" (Yunanıstan) - PSV (Niderland) 1:1

    "Budyo Qlimt" (Norveç) - "Monako" (Fransa) 0:1

    UEFA Çempionlar Liqası "Arsenal" "Real Madird"
    В Лиге чемпионов УЕФА дан старт играм 4-го тура общего этапа

