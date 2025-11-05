UEFA ÇL: Liqa mərhələsinin IV turuna start verilib
- 05 noyabr, 2025
- 02:03
UEFA Çempionlar Liqasında Liqa mərhələsinin IV turuna start verilib.
"Report"un məlumatına görə, ilk oyun günündə 9 qarşılaşma baş tutub.
"Qarabağ"ın rəqiblərindən "Napoli" və "Ayntraxt" İtaliyada üz-üzə gəlib. "Liverpul" evdə "Real"ı qəbul edib.
"Bavariya" isə səfərdə PSJ-nin qonağı olub.
UEFA Çempionlar Liqası
Liqa mərhələsi
IV tur
4 noyabr
"Napoli" (İtaliya) - "Ayntraxt" (Frankfurt, Almaniya) 0:0
"Slaviya" (Çexiya) -"Arsenal" (İngiltərə) 0:3
PSJ (Fransa) - "Bavariya" (Almaniya) 1:2
"Liverpul" (İngiltərə) - "Real" (İspaniya) 1:0
"Atletiko" (İspaniya) - "Yunion" (Belçika) 3:1
"Yuventus" (İtaliya) - "Sportinq" (Portuqaliya) 1:1
"Tottenhem" (İngiltərə) - "Kopenhagen" (Danimarka) 4:0
"Olimpiakos" (Yunanıstan) - PSV (Niderland) 1:1
"Budyo Qlimt" (Norveç) - "Monako" (Fransa) 0:1