В чемпионате Англии установлен уникальный рекорд

В Вест Бромвиче на стадионе "Хоуторнс" состоялся матч 20-го тура английской Премьер-лиги "Вест Бромвич Альбион" — "Манчестер Сити". Встреча завершилась разгромной победой гостей со счётом 5:0. Таким образом, «Манчестер Сити» одержал седьмую победу подряд

В Вест Бромвиче на стадионе "Хоуторнс" состоялся матч 20-го тура английской Премьер-лиги "Вест Бромвич Альбион" — "Манчестер Сити". Встреча завершилась разгромной победой гостей со счётом 5:0. Таким образом, «Манчестер Сити» одержал седьмую победу подряд в АПЛ и возглавил турнирную таблицу, набрав 41 очко.

Как передает Report со ссылкой на Twitter АПЛ, в лиге был установлен уникальный рекорд. Впервые в истории сразу девять команд возглавляли турнирную таблицу в течение одного сезона.

На первом месте турнирной таблицы чемпионата Англии уже находились "Арсенал", "Эвертон", "Лестер", "Ливерпуль", "Саутгемптон", "Тоттенхэм Хотспур", "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".

На втором месте в турнирной таблице АПЛ находится"Манчестер Юнайтед", набрав 40 очков. Замкнул лидирующую тройку "Лестер", записав в свой актив 38 очков.