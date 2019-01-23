Усэйн Болт объявил о завершении футбольной карьеры

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Восьмикратный олимпийский чемпион по лёгкой атлетике ямаец Усэйн Болт заявил, что завершил свою футбольную карьеру, передаёт Report со ссылкой на РИА «Новости».

Болт в середине октября 2018 года забил два гола в товарищеском матче за австралийский футбольный клуб "Сентрал Кост Маринерс". 23 октября клуб сделал Болту предложение о заключении контракта. В итоге стороны не договорились.

«Я не хочу сказать, что не справился с этим должным образом, но думаю, что подошёл к этому не так, как должен был. Это был хороший опыт. Мне действительно нравилось быть в команде, это отличалось от лёгкой атлетики, и это было весело, пока это продолжалось», – цитирует Болта Goal.com.

Болт завершил карьеру в лёгкой атлетике после окончания чемпионата мира-2017.