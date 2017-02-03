Назван срок завершения карьеры Усейна Болта

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Ямайский спринтер, восьмикратный олимпийский чемпион Усейн Болт не будет выступать после чемпионата мира-2017.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, организаторы Игр Содружества-2018 пригласили Болта выступить на соревнованиях, но легкоатлет ответил отказом.

"Чтобы выйти на старт в 2018 году, мне нужно тренироваться больше, чем когда-либо, чтобы иметь шанс победить. Этого не произойдет", - сказал 31-летний спортсмен.

Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет с 5 по 13 августа в Лондоне.

Отметим, что 25 января МОК лишил Болта золотой медали Олимпийских игр 2008 года в Пекине в эстафете 4 по 100 м из-за анаболического стероида туринабола, обнаруженного в пробе Неста Картера. Награды отобрали у всей сборной Ямайки.