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УЕФА: "Карабах" больше других контролировал мяч

УЕФА: "Карабах" больше других контролировал мяч После второго тура группового этапа Лиги конференций УЕФА были обнародованы статистические данные.
Футбол
1 октября 2021 г. 11:14
УЕФА: Карабах больше других контролировал мяч

После второго тура группового этапа Лиги конференций УЕФА были обнародованы статистические данные.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), "Карабах", обыгравший на Кипре "Омонию" со счетом 4:1, занял лидирующие позиции в нескольких номинациях.

Агдамский клуб больше других команд контролировал мяч (60,5%). "Скакуны" с показателем 60,5% делят вторые и третьи места с английским "Тоттенхэмом".

Коллектив под руководством главного тренера Гурбана Гурбанова занимает 6-е место с 83,5% точных передач. "Карабах" за две встречи 35 раз создавал голевые эпизоды в воротах соперника и занимает по этому показателю 3-е место.

Отметим, что "Карабах" в первом туре в Баку сыграл вничью со швейцарским "Базелем". В третьем туре команда примет казахстанский "Кайрат".

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Версия на азербайджанском языке Konfrans Liqası: "Qarabağ" topa ən çox nəzarət edən komandalardan biridir

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