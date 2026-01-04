Тренер "Реала" прокомментировал состояние травмированного Мбаппе

Главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо прокомментировал состояние нападающего команды Килиана Мбаппе.

Как передает Report, слова специалиста приводит официальный сайт клуба.

"Мы будем действовать по заранее намеченному плану. Очень многое определяется тем, как игрок чувствует себя физически, и наша задача - сделать всё возможное, чтобы он вернулся в оптимальные сроки. Когда именно это случится - сказать сложно. Сейчас у меня нет точного ответа", - отметил Алонсо.

По его словам, более подробную информацию он сможет предоставить на следующей предматчевой пресс-конференции. "После каждого поединка мы заново оцениваем состояние футболиста, прислушиваемся к его ощущениям и уже после этого принимаем необходимые решения. Важно внимательно наблюдать за процессом восстановления, и мы приложим максимум усилий, чтобы его возвращение состоялось как можно быстрее", - подчеркнул тренер.

Отметим, что сегодня "Реал" в рамках Ла Лиги сыграет с "Бетисом", а затем клубу предстоит как минимум один матч в Суперкубке Испании - в полуфинале мадридцы встретятся с "Атлетико".

Ранее сообщалось, что у Мбаппе диагностирована травма колена.