Торжество справедливости — ФОТОРЕПОРТАЖ

Накануне представитель Азербайджана - агдамский клуб "Карабах" - в матче VII тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА на своем поле встретился с немецким "Айнтрахтом".

Как сообщает Report, несмотря на несправедливые и предвзятые решения арбитра, "скакуны" проявили характер и волю к победе, одержав триумфальную победу со счетом 3:2.

Представляем вашему вниманию фотографии с матча, сделанные сотрудником агентства Report Мухаммедом Агаевым.