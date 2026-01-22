Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Торжество справедливости — ФОТОРЕПОРТАЖ

    Футбол
    • 22 января, 2026
    • 01:51
    Торжество справедливости — ФОТОРЕПОРТАЖ

    Накануне представитель Азербайджана - агдамский клуб "Карабах" - в матче VII тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА на своем поле встретился с немецким "Айнтрахтом".

    Как сообщает Report, несмотря на несправедливые и предвзятые решения арбитра, "скакуны" проявили характер и волю к победе, одержав триумфальную победу со счетом 3:2.

    Представляем вашему вниманию фотографии с матча, сделанные сотрудником агентства Report Мухаммедом Агаевым.

    ФК "Карабах" фоторепортаж ФК "Айнтрахт" победа
    Фото
    Лента новостей