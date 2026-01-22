Торжество справедливости — ФОТОРЕПОРТАЖ
Футбол
- 22 января, 2026
- 01:51
Накануне представитель Азербайджана - агдамский клуб "Карабах" - в матче VII тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА на своем поле встретился с немецким "Айнтрахтом".
Как сообщает Report, несмотря на несправедливые и предвзятые решения арбитра, "скакуны" проявили характер и волю к победе, одержав триумфальную победу со счетом 3:2.
Представляем вашему вниманию фотографии с матча, сделанные сотрудником агентства Report Мухаммедом Агаевым.
