    Ədalətin zəfəri - FOTOREPORTAJ

    Futbol
    • 22 yanvar, 2026
    • 00:46
    Ötən gün Azərbaycan təmsilçisi "Qarabağ" UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin VII turunun oyununda doğma meydanda "Ayntraxt" (Almaniya) ilə qarşılaşıb.

    "Report" xəbər verir ki, "Köhlən atlar" hakimin ədalətsiz və qərəzli qərarlarına baxmayaraqın əzimli oyun sərgiləyərək zəfər qazanıb - 3:2.

    "Report"un əməkdaşı Məhəmməd Ağayevin oyundan lentə aldığı fotoları təqdim edirik:

