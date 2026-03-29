Судья-инспектор Бабек Гулиев получил назначение на матч отбора ЕВРО-2027
- 29 марта, 2026
- 14:36
Азербайджанский судья-инспектор международной категории Бабек Гулиев получил назначение от УЕФА.
Об этом Report сообщили в Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА).
Согласно информации, Б. Гулиев будет судьей-инспектором матча Румыния – Сан-Марино, который состоится 31 марта в рамках отборочного этапа чемпионата Европы U-21.
Отметим, что матч группы A пройдет на стадионе "Эуджен Попеску" в румынском Тырговиште.
