Судья-инспектор Бабек Гулиев получил назначение на матч отбора ЕВРО-2027

Азербайджанский судья-инспектор международной категории Бабек Гулиев получил назначение от УЕФА.

Об этом Report сообщили в Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА).

Согласно информации, Б. Гулиев будет судьей-инспектором матча Румыния – Сан-Марино, который состоится 31 марта в рамках отборочного этапа чемпионата Европы U-21.

Отметим, что матч группы A пройдет на стадионе "Эуджен Попеску" в румынском Тырговиште.