Azərbaycanlı hakim-inspektor UEFA-dan növbəti dəfə təyinat alıb
Futbol
- 29 mart, 2026
- 13:52
Beynəlxalq dərəcəli hakim-inspektor Babək Quliyev UEFA-dan təyinat alıb.
Bu barədə "Report"a AFFA-dan məlumat verilib.
O, 21 yaşadək futbolçulardan ibarət komandalar arasında Avropa çempionatının seçmə mərhələsi çərçivəsində martın 31-də keçiriləcək Rumıniya – San Marino görüşünün hakim-inspektoru olacaq.
Qeyd edək ki, A qrupunun qarşılaşması Tırqovişte şəhərində yerləşən "Eugen Popesku" stadionunda baş tutacaq.
Son xəbərlər
14:03
Foto
Video
Binəqədidə yerləşən anbarda baş vermiş yanğın nəzarətə götürülüb - YENİLƏNİB-3Hadisə
14:03
Xalq artisti Rasim Balayev vəfat edibMədəniyyət siyasəti
13:58
Bakı və Abşeron yarımadasında son 38 ilin yağıntı rekordu yenilənibEkologiya
13:54
Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilibEkologiya
13:52
Azərbaycanlı hakim-inspektor UEFA-dan növbəti dəfə təyinat alıbFutbol
13:35
Foto
Azərbaycan parataekvondoçuları Türkiyədə dörd medal qazanıblarFərdi
13:31
Dağıstanda əlverişsiz hava səbəbindən 12 yaşayış məntəqəsi qazsız qalıbRegion
13:16
Qalibaf: ABŞ gizli şəkildə İrana quru hücumu planlaşdırırDigər ölkələr
13:09