Страны СНГ создадут единую базу фанатов-нарушителей перед ЧМ-2018

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Министерства внутренних дел стран СНГ объединят информационные базы с данными болельщиков-правонарушителей в преддверии Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам глава МВД России Владимир Колокольцев по итогам заседания Совета министров внутренних дел стран Содружества, на котором было подписано соответствующее соглашение.

"В каждом государстве СНГ имеется информация на определенное количество лиц, которые склонны к таким видам правонарушений, поэтому мы приняли решение объединить наши возможности для обмена такими данными", - заявил Колокольцев.

По его словам, эта мера позволит проводить спортивные мероприятия на более высоком уровне безопасности.

База на неблагонадежных болельщиков будет создана Бюро по координации борьбы с организованной преступностью на территории стран СНГ.