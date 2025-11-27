Стартует IV тур основного этапа Лиги конференций УЕФА
- 27 ноября, 2025
- 10:25
Сегодня стартует IV тур основного этапа Лиги конференций УЕФА.
Как сообщает Report, в рамках тура состоятся 18 матчей.
Турецкий "Самсунспор" встретится на выезде с "Брейдабликом" (Исландия).
Итальянская "Фиорентина" станет гостем АЕК в Греции, а "Райо Вальекано" (Испания) сыграет на выезде со "Слованом" (Братислава, Словакия).
Лига конференций УЕФА
Основной этап
IV тур
27 ноября
21:45 "АЗ Алкмаар" (Нидерланды) - "Шелбурн" (Ирландия);
21:45 "Слован" (Словакция) - "Райо Вальекано" (Испания);
21:45 "Лех" (Польша) - "Лозанна" (Швейцария);
21:45 "Омония" (Кипр) - "Динамо" (Киев, Украина);
21:45 "Зриньски" (Босния и Герцеговина) - "Хеккен" (Швеция).
21:45 "Сигма" (Чехия) - "Целе" (Словения);
21:45 "Ракув" (Польша) - "Рапид" (Австрия);
21:45 "Университатя" (Румыния) - "Майнц" (Германия);
21:45. "Хамрун" (Мальта) – "Линкольн" (Гибралтар)
28 ноября
00:00 "Фиорентина" (Италия) - АЕК (Афины, Греция);
00:00 "Легия" (Польша) - "Спарта" (Прага, Чехия);
00:00 "Шемрок Роверс" (Ирландия) - "Шахтер" (Украина);
00:00 "Страсбург" (Франция) - "Кристал Пэлас" (Англия).
00:00 "Ягеллония" (Польша) - КуПС (Финляндия);
00:00 "Риека" (Хорватия) - АЕК (Ларнака, Кипр).
00:00 "Абердин" (Шотландия) - "Ноа" (Армения);
00:00 "Дрита" (Косово) - "Шкендия" (Северная Македония);
00:00 "Брейдаблик" (Исландия) - "Самсунспор" (Турция).