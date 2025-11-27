Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Стартует IV тур основного этапа Лиги конференций УЕФА

    Футбол
    • 27 ноября, 2025
    • 10:25
    Сегодня стартует IV тур основного этапа Лиги конференций УЕФА.

    Как сообщает Report, в рамках тура состоятся 18 матчей.

    Турецкий "Самсунспор" встретится на выезде с "Брейдабликом" (Исландия).

    Итальянская "Фиорентина" станет гостем АЕК в Греции, а "Райо Вальекано" (Испания) сыграет на выезде со "Слованом" (Братислава, Словакия).

    Лига конференций УЕФА

    Основной этап

    IV тур

    27 ноября

    21:45 "АЗ Алкмаар" (Нидерланды) - "Шелбурн" (Ирландия);

    21:45 "Слован" (Словакция) - "Райо Вальекано" (Испания);

    21:45 "Лех" (Польша) - "Лозанна" (Швейцария);

    21:45 "Омония" (Кипр) - "Динамо" (Киев, Украина);

    21:45 "Зриньски" (Босния и Герцеговина) - "Хеккен" (Швеция).

    21:45 "Сигма" (Чехия) - "Целе" (Словения);

    21:45 "Ракув" (Польша) - "Рапид" (Австрия);

    21:45 "Университатя" (Румыния) - "Майнц" (Германия);

    21:45. "Хамрун" (Мальта) – "Линкольн" (Гибралтар)

    28 ноября

    00:00 "Фиорентина" (Италия) - АЕК (Афины, Греция);

    00:00 "Легия" (Польша) - "Спарта" (Прага, Чехия);

    00:00 "Шемрок Роверс" (Ирландия) - "Шахтер" (Украина);

    00:00 "Страсбург" (Франция) - "Кристал Пэлас" (Англия).

    00:00 "Ягеллония" (Польша) - КуПС (Финляндия);

    00:00 "Риека" (Хорватия) - АЕК (Ларнака, Кипр).

    00:00 "Абердин" (Шотландия) - "Ноа" (Армения);

    00:00 "Дрита" (Косово) - "Шкендия" (Северная Македония);

    00:00 "Брейдаблик" (Исландия) - "Самсунспор" (Турция).

    UEFA Konfrans Liqasının əsas mərhələsində IV tura start verilir

