UEFA Konfrans Liqasının əsas mərhələsində IV tura start verilir
- 27 noyabr, 2025
- 09:48
UEFA Konfrans Liqasının əsas mərhələsində IV turun qarşılaşmaları keçiriləcək.
"Report"un məlumatına görə, bu gün 18 görüş baş tutacaq.
Türkiyənin "Samsunspor" klubu səfərdə "Breydablik"lə üz-üzə gələcək.
"Fiorentina" Yunanıstanda AEK-in qonağı olacaq. "Rayo Valyekano" isə səfərdə "Slovan"la münasibətlərə aydınlıq gətirəcək.
UEFA Konfrans Liqası
Liqa mərhələsi
IV tur
27 noyabr
21:45. AZ (Niderland) - "Şelbrun" (İrlandiya)
21:45. "Slovan" (Slovakiya) - "Rayo Valyekano" (İspaniya)
21:45. "Lex" (Polşa) - "Lozanna" (İsveçrə)
21:45. "Omoniya" (Kipr) - "Dinamo" (Kiyev, Ukrayna)
21:45. "Zrinski" (Bosniya və Herseqovina) - "Hakken" (İsveç)
21:45. "Siqma" (Çexiya) - "Sele" (Sloveniya)
21:45. "Rakuv" (Polşa) - "Rapid" (Avstriya)
21:45. "Universitatya" (Rumıniya) - "Maynts 05" (Almaniya)
21:45. "Hamrun" (Malta) - "Linkoln" (Cəbəllütariq)
00:00. "Fiorentina" (İtaliya) - AEK (Yunanıstan)
00:00. "Legiya" (Polşa) - "Sparta" (Çexiya)
00:00. "Şemrok Rovers" (İrlandiya) - "Şaxtyor" (Ukrayna)
00:00. "Strasburq" (Fransa) - "Kristal Pelas" (İngiltərə)
00:00. "Yagelloniya" (Polşa) - "KuPS (Finlandiya)
00:00. "Riyeka" (Xorvatiya) - AEK (Larnaka, Kipr)
00:00. "Aberdin" (Şotlandiya) - "Noa" (Ermənistan)
00:00. "Drita" (Kosovo) - "Şkendiya" (Şimali Makedoniya)
00:00. "Breydablik" (İslandiya) - "Samsunspor" (Türkiyə)