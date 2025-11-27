İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    Futbol
    • 27 noyabr, 2025
    • 09:48
    UEFA Konfrans Liqasının əsas mərhələsində IV tura start verilir

    UEFA Konfrans Liqasının əsas mərhələsində IV turun qarşılaşmaları keçiriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, bu gün 18 görüş baş tutacaq.

    Türkiyənin "Samsunspor" klubu səfərdə "Breydablik"lə üz-üzə gələcək.

    "Fiorentina" Yunanıstanda AEK-in qonağı olacaq. "Rayo Valyekano" isə səfərdə "Slovan"la münasibətlərə aydınlıq gətirəcək.

    UEFA Konfrans Liqası

    Liqa mərhələsi

    IV tur

    27 noyabr

    21:45. AZ (Niderland) - "Şelbrun" (İrlandiya)

    21:45. "Slovan" (Slovakiya) - "Rayo Valyekano" (İspaniya)

    21:45. "Lex" (Polşa) - "Lozanna" (İsveçrə)

    21:45. "Omoniya" (Kipr) - "Dinamo" (Kiyev, Ukrayna)

    21:45. "Zrinski" (Bosniya və Herseqovina) - "Hakken" (İsveç)

    21:45. "Siqma" (Çexiya) - "Sele" (Sloveniya)

    21:45. "Rakuv" (Polşa) - "Rapid" (Avstriya)

    21:45. "Universitatya" (Rumıniya) - "Maynts 05" (Almaniya)

    21:45. "Hamrun" (Malta) - "Linkoln" (Cəbəllütariq)

    00:00. "Fiorentina" (İtaliya) - AEK (Yunanıstan)

    00:00. "Legiya" (Polşa) - "Sparta" (Çexiya)

    00:00. "Şemrok Rovers" (İrlandiya) - "Şaxtyor" (Ukrayna)

    00:00. "Strasburq" (Fransa) - "Kristal Pelas" (İngiltərə)

    00:00. "Yagelloniya" (Polşa) - "KuPS (Finlandiya)

    00:00. "Riyeka" (Xorvatiya) - AEK (Larnaka, Kipr)

    00:00. "Aberdin" (Şotlandiya) - "Noa" (Ermənistan)

    00:00. "Drita" (Kosovo) - "Şkendiya" (Şimali Makedoniya)

    00:00. "Breydablik" (İslandiya) - "Samsunspor" (Türkiyə)

