Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Стартовал IV тур основного этапа Лиги конференций УЕФА

    Футбол
    • 28 ноября, 2025
    • 02:16
    Стартовал IV тур основного этапа Лиги конференций УЕФА

    В основной стадии Лиги конференций УЕФА состоялись матчи IV тура.

    Как передает Report, турецкий клуб "Самсунспор" на выезде сыграл с "Брейдабликом" (Исландия).

    Итальянская "Фиорентина" провела выездной матч с АЕК в Греции, а испанский "Райо Вальекано" встретился со словацким "Слованом" в гостях.

    Результаты IV тура основной стадии Лиги конференций УЕФА:

    АЗ (Нидерланды) – "Шелбурн" (Ирландия) – 2:0

    "Слован" (Словакия) – "Райо Вальекано" (Испания) – 2:1

    "Лех" (Польша) – "Лозанна" (Швейцария) – 2:0

    "Омония" (Кипр) – "Динамо" (Киев, Украина) – 2:0

    "Зриньски" (Босния и Герцеговина) – "Хэккен" (Швеция) – 2:1

    "Сигма" (Чехия) – "Целе" (Словения) – 2:1

    "Ракув" (Польша) – "Рапид" (Австрия) – 4:1

    "Университатя" (Румыния) – "Майнц 05" (Германия) – 1:0

    "Хамрун" (Мальта) – "Линкольн" (Гибралтар) – 3:1

    "Фиорентина" (Италия) – АЕК (Греция) – 0:1

    "Легия" (Польша) – "Спарта" (Чехия) – 0:1

    "Шемрок Роверс" (Ирландия) – "Шахтёр" (Украина) – 1:2

    "Страсбург" (Франция) – "Кристал Пэлас" (Англия) – 2:1

    "Ягеллония" (Польша) – KuPS (Финляндия) – 1:0

    "Риека" (Хорватия) – АЕК (Ларнака, Кипр) – 0:0

    "Абердин" (Шотландия) – "Ноа" (Армения) – 1:1

    "Дрита" (Косово) – "Шкендия" (Северная Македония) – 1:0

    "Брейдаблик" (Исландия) – "Самсунспор" (Турция) – 2:2

    Лига конференций УЕФА футбол
    UEFA Konfrans Liqasının əsas mərhələsində IV tura start verilib

    Последние новости

    02:20

    Фенербахче сыграл вничью с Ференцварошем в V туре Лиги Европы УЕФА

    Футбол
    02:16

    Стартовал IV тур основного этапа Лиги конференций УЕФА

    Футбол
    01:49

    Экс-президента Перу приговорили более чем к 11 годам тюрьмы по делу о мятеже

    Другие страны
    01:11

    Хикмет Гаджиев проинформировал членов комитета ЕС о мирной повестке Азербайджана и Зангезурском коридоре

    Внешняя политика
    00:56

    Румыния закупит у Франции 231 ПЗРК Mistral

    Другие страны
    00:54

    Азербайджан и ЕС обсудили укрепление двустороннего партнерства

    Внешняя политика
    00:21

    Нидерланды закупили 100 радаров для отслеживания беспилотников

    Другие страны
    23:52

    Рубио пообещал не обсуждать на переговорах по Украине касающиеся Европы вопросы

    Другие страны
    23:31

    Зеленский: Украину на следующей неделе ждут важные переговоры

    Другие страны
    Лента новостей