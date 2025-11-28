Стартовал IV тур основного этапа Лиги конференций УЕФА
- 28 ноября, 2025
- 02:16
В основной стадии Лиги конференций УЕФА состоялись матчи IV тура.
Как передает Report, турецкий клуб "Самсунспор" на выезде сыграл с "Брейдабликом" (Исландия).
Итальянская "Фиорентина" провела выездной матч с АЕК в Греции, а испанский "Райо Вальекано" встретился со словацким "Слованом" в гостях.
Результаты IV тура основной стадии Лиги конференций УЕФА:
АЗ (Нидерланды) – "Шелбурн" (Ирландия) – 2:0
"Слован" (Словакия) – "Райо Вальекано" (Испания) – 2:1
"Лех" (Польша) – "Лозанна" (Швейцария) – 2:0
"Омония" (Кипр) – "Динамо" (Киев, Украина) – 2:0
"Зриньски" (Босния и Герцеговина) – "Хэккен" (Швеция) – 2:1
"Сигма" (Чехия) – "Целе" (Словения) – 2:1
"Ракув" (Польша) – "Рапид" (Австрия) – 4:1
"Университатя" (Румыния) – "Майнц 05" (Германия) – 1:0
"Хамрун" (Мальта) – "Линкольн" (Гибралтар) – 3:1
"Фиорентина" (Италия) – АЕК (Греция) – 0:1
"Легия" (Польша) – "Спарта" (Чехия) – 0:1
"Шемрок Роверс" (Ирландия) – "Шахтёр" (Украина) – 1:2
"Страсбург" (Франция) – "Кристал Пэлас" (Англия) – 2:1
"Ягеллония" (Польша) – KuPS (Финляндия) – 1:0
"Риека" (Хорватия) – АЕК (Ларнака, Кипр) – 0:0
"Абердин" (Шотландия) – "Ноа" (Армения) – 1:1
"Дрита" (Косово) – "Шкендия" (Северная Македония) – 1:0
"Брейдаблик" (Исландия) – "Самсунспор" (Турция) – 2:2