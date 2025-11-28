İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    UEFA Konfrans Liqasının əsas mərhələsində IV tura start verilib

    Futbol
    • 28 noyabr, 2025
    • 02:02
    UEFA Konfrans Liqasının əsas mərhələsində IV tura start verilib

    UEFA Konfrans Liqasının əsas mərhələsində IV turun qarşılaşmaları keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, Türkiyənin "Samsunspor" klubu səfərdə "Breydablik"lə üz-üzə gəlib.

    "Fiorentina" Yunanıstanda AEK-in qonağı olub. "Rayo Valyekano" isə səfərdə "Slovan"la münasibətlərə aydınlıq gətirib.

    UEFA Konfrans Liqası

    Liqa mərhələsi

    IV tur

    AZ (Niderland) - "Şelbrun" (İrlandiya) - 2:0

    "Slovan" (Slovakiya) - "Rayo Valyekano" (İspaniya) - 2:1

    "Lex" (Polşa) - "Lozanna" (İsveçrə) - 2:0

    "Omoniya" (Kipr) - "Dinamo" (Kiyev, Ukrayna) - 2:0

    "Zrinski" (Bosniya və Herseqovina) - "Hakken" (İsveç) - 2:1

    "Siqma" (Çexiya) - "Sele" (Sloveniya) - 2:1

    "Rakuv" (Polşa) - "Rapid" (Avstriya) - 4:1

    "Universitatya" (Rumıniya) - "Maynts 05" (Almaniya) - 1:0

    "Hamrun" (Malta) - "Linkoln" (Cəbəllütariq) - 3:1

    "Fiorentina" (İtaliya) - AEK (Yunanıstan) - 0:1

    "Legiya" (Polşa) - "Sparta" (Çexiya) - 0:1

    "Şemrok Rovers" (İrlandiya) - "Şaxtyor" (Ukrayna) - 1:2

    "Strasburq" (Fransa) - "Kristal Pelas" (İngiltərə) - 2:1

    "Yagelloniya" (Polşa) - "KuPS (Finlandiya) - 1:0

    "Riyeka" (Xorvatiya) - AEK (Larnaka, Kipr) - 0:0

    "Aberdin" (Şotlandiya) - "Noa" (Ermənistan) - 1:1

    "Drita" (Kosovo) - "Şkendiya" (Şimali Makedoniya) - 1:0

    "Breydablik" (İslandiya) - "Samsunspor" (Türkiyə) - 2:2

