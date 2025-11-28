UEFA Konfrans Liqasının əsas mərhələsində IV tura start verilib
- 28 noyabr, 2025
- 02:02
UEFA Konfrans Liqasının əsas mərhələsində IV turun qarşılaşmaları keçirilib.
"Report"un məlumatına görə, Türkiyənin "Samsunspor" klubu səfərdə "Breydablik"lə üz-üzə gəlib.
"Fiorentina" Yunanıstanda AEK-in qonağı olub. "Rayo Valyekano" isə səfərdə "Slovan"la münasibətlərə aydınlıq gətirib.
UEFA Konfrans Liqası
Liqa mərhələsi
IV tur
AZ (Niderland) - "Şelbrun" (İrlandiya) - 2:0
"Slovan" (Slovakiya) - "Rayo Valyekano" (İspaniya) - 2:1
"Lex" (Polşa) - "Lozanna" (İsveçrə) - 2:0
"Omoniya" (Kipr) - "Dinamo" (Kiyev, Ukrayna) - 2:0
"Zrinski" (Bosniya və Herseqovina) - "Hakken" (İsveç) - 2:1
"Siqma" (Çexiya) - "Sele" (Sloveniya) - 2:1
"Rakuv" (Polşa) - "Rapid" (Avstriya) - 4:1
"Universitatya" (Rumıniya) - "Maynts 05" (Almaniya) - 1:0
"Hamrun" (Malta) - "Linkoln" (Cəbəllütariq) - 3:1
"Fiorentina" (İtaliya) - AEK (Yunanıstan) - 0:1
"Legiya" (Polşa) - "Sparta" (Çexiya) - 0:1
"Şemrok Rovers" (İrlandiya) - "Şaxtyor" (Ukrayna) - 1:2
"Strasburq" (Fransa) - "Kristal Pelas" (İngiltərə) - 2:1
"Yagelloniya" (Polşa) - "KuPS (Finlandiya) - 1:0
"Riyeka" (Xorvatiya) - AEK (Larnaka, Kipr) - 0:0
"Aberdin" (Şotlandiya) - "Noa" (Ermənistan) - 1:1
"Drita" (Kosovo) - "Şkendiya" (Şimali Makedoniya) - 1:0
"Breydablik" (İslandiya) - "Samsunspor" (Türkiyə) - 2:2