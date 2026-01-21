Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    • 21 января, 2026
    Стартовал 7-й тур группового этапа Лиги чемпионов УЕФА

    В Лиге чемпионов УЕФА начался VII тур группового этапа.

    Как сообщает Report, в первый день турнира прошло 9 матчей.

    Главной интригой дня стала встреча в Италии, где "Интер" принимал английский "Арсенал". Матч завершился победой гостей со счетом 3:1.

    Результаты матчей VII тура Лиги чемпионов УЕФА:

    19:30 - "Кайрат" (Казахстан) – "Брюгге" (Бельгия) - 1:4

    21:45 - "Будё Глимт" (Норвегия) – "Манчестер Сити" (Англия) - 3:1

    00:00 - "Копенгаген" (Дания) – "Наполи" (Италия) - 1:1

    00:00 - "Интер" (Италия) – "Арсенал" (Англия) - 1:3

    00:00 - "Олимпиакос" (Греция) – "Байер 04" (Германия) - 2:0

    00:00 - "Реал" (Испания) – "Монако" (Франция) - 6:1

    00:00 - "Спортинг" (Португалия) – ПСЖ (Франция) - 2:1

    00:00 - "Тоттенхэм" (Англия) – "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - 2:0

    00:00 - "Вильярреал" (Испания) – "Аякс" (Нидерланды) - 1:2

    Лига чемпионов УЕФА групповой этап
    Президент: У нас есть вполне обоснованные надежды, что мы можем пережить второй очень значимый нефтяной бум

    Ильхам Алиев: Баку и Азербайджан становятся очень привлекательными для иностранцев

    Президент: Азербайджан - единственный надежный, безопасный и дружественный пункт назначения, обеспечивающий связь Европы с Центральной Азией

    Ильхам Алиев: Горнодобывающая промышленность, возобновляемая энергия, искусственный интеллект и дата-центры – основные направления для привлечения иностранных инвестиций

    Президент Азербайджана: К 2032 году мы ожидаем выработку в стране восьми гигаватт солнечной и ветровой энергии

    Ильхам Алиев: Имеющиеся у нас ресурсы позволили нам повысить экономические показатели и улучшить уровень жизни населения

    Правительство Португалии впервые за 20 лет совершило парламентский визит в Турцию

    МИД Израиля назвал законным изъятие комплекса зданий БАПОР в Иерусалиме

