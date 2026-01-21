Президент: У нас есть вполне обоснованные надежды, что мы можем пережить второй очень значимый нефтяной бум Внешняя политика

Ильхам Алиев: Баку и Азербайджан становятся очень привлекательными для иностранцев Внешняя политика

Президент: Азербайджан - единственный надежный, безопасный и дружественный пункт назначения, обеспечивающий связь Европы с Центральной Азией Внешняя политика

Ильхам Алиев: Горнодобывающая промышленность, возобновляемая энергия, искусственный интеллект и дата-центры – основные направления для привлечения иностранных инвестиций Внешняя политика

Президент Азербайджана: К 2032 году мы ожидаем выработку в стране восьми гигаватт солнечной и ветровой энергии Энергетика

Ильхам Алиев: Имеющиеся у нас ресурсы позволили нам повысить экономические показатели и улучшить уровень жизни населения Внешняя политика

Стартовал 7-й тур группового этапа Лиги чемпионов УЕФА Футбол

Правительство Португалии впервые за 20 лет совершило парламентский визит в Турцию В регионе