Стартовал 7-й тур группового этапа Лиги чемпионов УЕФА
- 21 января, 2026
- 02:10
В Лиге чемпионов УЕФА начался VII тур группового этапа.
Как сообщает Report, в первый день турнира прошло 9 матчей.
Главной интригой дня стала встреча в Италии, где "Интер" принимал английский "Арсенал". Матч завершился победой гостей со счетом 3:1.
Результаты матчей VII тура Лиги чемпионов УЕФА:
19:30 - "Кайрат" (Казахстан) – "Брюгге" (Бельгия) - 1:4
21:45 - "Будё Глимт" (Норвегия) – "Манчестер Сити" (Англия) - 3:1
00:00 - "Копенгаген" (Дания) – "Наполи" (Италия) - 1:1
00:00 - "Интер" (Италия) – "Арсенал" (Англия) - 1:3
00:00 - "Олимпиакос" (Греция) – "Байер 04" (Германия) - 2:0
00:00 - "Реал" (Испания) – "Монако" (Франция) - 6:1
00:00 - "Спортинг" (Португалия) – ПСЖ (Франция) - 2:1
00:00 - "Тоттенхэм" (Англия) – "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - 2:0
00:00 - "Вильярреал" (Испания) – "Аякс" (Нидерланды) - 1:2