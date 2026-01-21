İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    Çempionlar Liqası: "Real" "Monako"nu darmadağın edib, "Mançester Siti" məğlub olub

    Futbol
    • 21 yanvar, 2026
    • 02:02
    UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində VII tura start verilib.

    "Report"un məlumatına görə, ilk oyun günündə 9 matç keçirilib.

    Günün maraqla gözlənilən qarşılaşması İtaliyada baş tutub. "İnter" doğma azarkeşləri önündə İngiltərənin "Arsenal" klubunu qəbul edib. Qarşılaşma qonaqların 3:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

    UEFA Çempionlar Liqası

    Liqa mərhələsi

    VII tur

    19:30. "Kayrat" (Qazaxıstan) - "Brügge" (Belçika) – 1:4

    21:45. "Budyo Qlimt" (Norveç) - "Mançester Siti" (İngiltərə) – 3:1

    00:00. "Kopenhagen" (Danimarka) - "Napoli" (İtaliya) – 1:1

    00:00. "İnter" (İtaliya) - "Arsenal" (İngiltərə) – 1:3

    00:00. "Olimpiakos" (Yunanıstan) - "Bayer 04" (Almaniya) – 2:0

    00:00. "Real" (İspaniya) - "Monako" (Fransa) – 6:1

    00:00. "Sportinq" (Portuqaliya) - PSJ (Fransa) – 2:1

    00:00. "Tottenhem" (İngiltərə) - "Borussiya" (Dortmund, Almaniya) – 2:0

    00:00. "Vilyarreal" (İspaniya) - "Ayaks" (Niderland) – 1:2.

    Çempionlar Liqası "Real" Mançester Siti

