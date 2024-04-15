Стало известно, какой клуб АПЛ может возглавить Моуринью

Португальский специалист Жозе Моуринью может продолжить свою карьеру в чемпионате Англии.

Португальский специалист Жозе Моуринью может продолжить свою карьеру в чемпионате Англии.

Как передает Report со ссылкой на TEAMtalk, Моуринью связывают с "Вест Хэмом" в преддверии возможного ухода наставника лондонской команды Дэвида Мойеса, чей контракт истекает в конце сезона.

Последним клубом португальца была "Рома", которую он покинул в январе 2024 года. Специалист возглавлял итальянский клуб с 2021 года. В сезоне-2021/2022 "Рома" выиграла Лигу конференций. В сезоне-2022/2023 "волки" дошли до финала Лиги Европы. Под руководством Моуринью клуб суммарно провел 96 матчей. В них римляне одержали 44 победы, 23 раза сыграли вничью и потерпели 29 поражений.

Ранее Моуринью тренировал также "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Реал", "Интер", "Порту", "Лейрию" и "Бенфику".