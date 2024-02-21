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Стали известны сроки возвращения вратаря "Ливерпуля" Алиссона после травмы

Стали известны сроки возвращения вратаря "Ливерпуля" Алиссона после травмы Вратарь "Ливерпуля" и сборной Бразилии Алиссон Бекер восстановится от травмы не раньше конца марта.
Футбол
21 февраля 2024 г. 06:31
Стали известны сроки возвращения вратаря Ливерпуля Алиссона после травмы

Вратарь "Ливерпуля" и сборной Бразилии Алиссон Бекер восстановится от травмы не раньше конца марта.

Как передает Report, об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на главного тренера сборной Бразилии Доривала Жуниора.

По информации источника, бразильский голкипер не сможет принять участие в ближайших матчах национальной команды. Бразилия 23-го марта сыграет с Англией, а 26-го — с Испанией в рамках международных товарищеских матчей.

Ожидается, что Алисон, помимо матчей сборной, будет вынужден пропустить встречи чемпионата Англии с "Лутон Таун", "Ноттингем Форест", "Манчестер Сити" и "Эвертоном", а также финал Кубка английской лиги с "Челси" и матч 1/8 финала Кубка Англии с "Саутгемптоном".

Напомним, бразильский вратарь получил повреждение подколенного сухожилия на тренировке "Ливерпуля" перед матчем 25-го тура английской Премьер-лиги с "Брентфордом" (4:1).

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