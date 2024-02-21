Стали известны сроки возвращения вратаря "Ливерпуля" Алиссона после травмы

Вратарь "Ливерпуля" и сборной Бразилии Алиссон Бекер восстановится от травмы не раньше конца марта.

Вратарь "Ливерпуля" и сборной Бразилии Алиссон Бекер восстановится от травмы не раньше конца марта.

Как передает Report , об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на главного тренера сборной Бразилии Доривала Жуниора.

По информации источника, бразильский голкипер не сможет принять участие в ближайших матчах национальной команды. Бразилия 23-го марта сыграет с Англией, а 26-го — с Испанией в рамках международных товарищеских матчей.

Ожидается, что Алисон, помимо матчей сборной, будет вынужден пропустить встречи чемпионата Англии с "Лутон Таун", "Ноттингем Форест", "Манчестер Сити" и "Эвертоном", а также финал Кубка английской лиги с "Челси" и матч 1/8 финала Кубка Англии с "Саутгемптоном".

Напомним, бразильский вратарь получил повреждение подколенного сухожилия на тренировке "Ливерпуля" перед матчем 25-го тура английской Премьер-лиги с "Брентфордом" (4:1).