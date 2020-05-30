​Стал известен чемпион Сербии по футболу

Белградский клуб "Црвена Звезда" досрочно стал чемпионом Сербии по футболу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в матче 27-го тура, который прошел без болельщиков, клуб обыграл в гостях столичный "Рад" со счетом 5:0.

Напомним, что чемпионат Сербии возобновился в пятницу после паузы, вызванной пандемией коронавируса.

Таким образом, "Црвена Звезда" набрала 72 очка и за три тура до окончания первенства обеспечила себе титул. Клуб стал недосягаем в таблице для идущего вторым белградского "Партизана", в активе которого 58 очков после 26 матчей. Из-за пандемии отменен плей-офф чемпионата, первенство будет завершено по итогам 30 туров.

Отметим, что "Црвена Звезда" стала чемпионом третий раз кряду и 31-й в истории (с учетом чемпионатов Югославии и Сербии и Черногории). С декабря клуб возглавляет воспитанник, бывший игрок итальянских "Лацио" и "Интера" Деян Станкович.