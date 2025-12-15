Создан организационный комитет в связи с проведением ЧМ в 2027 году в Азербайджане

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Создан Организационный комитет в связи с проведением чемпионата мира по футболу U20 среди мужчин в 2027 в Азербайджане.

    Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

    Согласно документу, председателем Организационного комитета назначен вице-премьер Самир Шарифов. Министр молодежи и спорта стал заместителем председателя Оргкомитета.

    Dünya çempionatının 2027-ci ildə Azərbaycanda keçirilməsi ilə əlaqədar Təşkilat Komitəsi yaradılıb

