    Dünya çempionatının 2027-ci ildə Azərbaycanda keçirilməsi ilə əlaqədar Təşkilat Komitəsi yaradılıb

    Futbol
    • 15 dekabr, 2025
    • 15:01
    20 yaşınadək kişilər arasında futbol üzrə dünya çempionatının 2027-ci ildə Azərbaycanda keçirilməsi ilə əlaqədar Təşkilat Komitəsi yaradılıb.

    "Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.

    Sərəncamla Baş nazirin müavini Samir Şərifov Təşkilat Komitəsinin sədri təyin olunub. Gənclər və idman naziri isə Təşkilat Komitəsi sədrinin müavini olub.

    Həmçinin Təşkilat Komitəsinin üzvləri aşağıdakılardır:

    Fövqəladə hallar nazirinin müavini

    Maliyyə nazirinin müavini

    Mədəniyyət nazirinin müavini

    İqtisadiyyat nazirinin müavini

    Daxili işlər nazirinin müavini

    Rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat nazirinin müavini

    Elm və təhsil nazirinin müavini

    Xarici işlər nazirinin müavini

    Səhiyyə nazirinin müavini

    Xankəndi şəhərində, Ağdərə və Xocalı rayonlarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi

    Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı

    Dövlət Turizm Agentliyinin sədri

    Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin sədri

    Azərbaycan Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədri

    Dövlət Gömrük Komitəsi sədrinin müavini

    Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti rəisinin müavini

    Dövlət Miqrasiya Xidməti rəisinin müavini

    Dövlət Sərhəd Xidməti rəisinin müavini

    Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi İdarə Heyətinin sədri

    "Azərbaycan Hava Yolları" Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti

    "Azərişıq" Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri

    "Azərenerji" Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti

    Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyinin icraçı direktoru

    Azərbaycan Respublikası Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti

    Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyasının prezidenti

    Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı

    Qəbələ Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı

    Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı.

    Çempionatın keçirilməsi ilə bağlı Beynəlxalq Futbol Federasiyaları Assosiasiyası (FIFA) ilə əlaqələndirmə işlərinin aparılması Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyasına həvalə edilib.

    Создан организационный комитет в связи с проведением ЧМ в 2027 году в Азербайджане

