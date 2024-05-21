Состоялась презентация чемпионата мира по мини-футболу, который пройдет в Баку в 2025 году

Состоялась церемония презентации чемпионата мира по мини-футболу, который пройдет в Баку в 2025 году.

Как сообщает Report, после того, как прозвучал государственный гимн Азербайджана, был показан видеоролик турнира, посвященного памяти великого лидера Гейдара Алиева, прошедшего в ноябре 2023 года в Баку.

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов напомнил, что в последние годы Азербайджан принимает международные соревнования по различным видам спорта.

Затем президент Федерации мини-футбола Азербайджана Орхан Мамедов рассказал о проведении чемпионата мира в Баку в 2025 году. Далее выступил президент Всемирной федерации мини-футбола Филип Джуда.

После выступлений Орхан Мамедов и Филип Джуда подписали меморандум о взаимопониманий. Джуде была вручена форма сборной Азербайджана по мини-футболу.



