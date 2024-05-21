О нас

Состоялась презентация чемпионата мира по мини-футболу, который пройдет в Баку в 2025 году

Состоялась презентация чемпионата мира по мини-футболу, который пройдет в Баку в 2025 году
Футбол
21 мая 2024 г. 18:05
Состоялась презентация чемпионата мира по мини-футболу, который пройдет в Баку в 2025 году

Состоялась церемония презентации чемпионата мира по мини-футболу, который пройдет в Баку в 2025 году.

Как сообщает Report, после того, как прозвучал государственный гимн Азербайджана, был показан видеоролик турнира, посвященного памяти великого лидера Гейдара Алиева, прошедшего в ноябре 2023 года в Баку.

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов напомнил, что в последние годы Азербайджан принимает международные соревнования по различным видам спорта.

Затем президент Федерации мини-футбола Азербайджана Орхан Мамедов рассказал о проведении чемпионата мира в Баку в 2025 году. Далее выступил президент Всемирной федерации мини-футбола Филип Джуда.

После выступлений Орхан Мамедов и Филип Джуда подписали меморандум о взаимопониманий. Джуде была вручена форма сборной Азербайджана по мини-футболу.


Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Фото2025-ci ildə Bakıda təşkil olunacaq minifutbol üzrə dünya çempionatının təqdimat mərasimi keçirilib

Самое важное

Завтра состоится итоговое заседание Комиссии по вопросам помилования 
Завтра состоится итоговое заседание Комиссии по вопросам помилования 
21 мая 2024 г. 18:20
В Тертере в результате взрыва мины погиб один человек
В Тертере в результате взрыва мины погиб один человек
21 мая 2024 г. 16:10
ЕС: Стоимость шенгенской визы для граждан Азербайджана не изменится
ЕС: Стоимость шенгенской визы для граждан Азербайджана не изменится
21 мая 2024 г. 15:16
Назначен новый руководитель аппарата Министерства оборонной промышленности
Назначен новый руководитель аппарата Министерства оборонной промышленности
21 мая 2024 г. 14:38
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Ильхаму Алиеву
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Ильхаму Алиеву
20 мая 2024 г. 20:47
В прошлом году в Азербайджане зарегистрировано более 73,8 тыс. абортов
В прошлом году в Азербайджане зарегистрировано более 73,8 тыс. абортов
20 мая 2024 г. 15:00
Президент Ильхам Алиев и Президент Сейед Ибрахим Раиси встретились на азербайджано-иранской государственной границе
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и Президент Сейед Ибрахим Раиси встретились на азербайджано-иранской государственной границе
19 мая 2024 г. 19:13
Ильхам Алиев: Ирано-азербайджанское единство и дружба нерушимы
Ильхам Алиев: Ирано-азербайджанское единство и дружба нерушимы
19 мая 2024 г. 14:56
Президент: Надеюсь, что, проводя правильную политику, Армения внесет вклад, а не навредит региональному сотрудничеству
Президент: Надеюсь, что, проводя правильную политику, Армения внесет вклад, а не навредит региональному сотрудничеству
19 мая 2024 г. 14:52
Ильхам Алиев: Вмешательство нерегиональных стран в наши дела неприемлемо
Ильхам Алиев: Вмешательство нерегиональных стран в наши дела неприемлемо
19 мая 2024 г. 14:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi