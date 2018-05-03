Соперник сборной Азербайджана в Лиге наций УЕФА сменил главного тренера

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Сменился главный тренер сборной Мальты, попавшей в одну группу со сборной Азербайджана в Лиге наций УЕФА.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Федерации футбола Мальты, бельгийца Тома Саинтфита сменил местный специалист Рэй Фарруджия. Решение было принято единогласно на заседании Исполнительного комитета организации.

Президент Фудерации футбола страны Норман Дарманин Демажо в связи с назначением заявил, что учитывая ситуацию, они почувствовали, что команду нужно поручить местному тренеру. Он заявил, что они посчитали целесообразным доверить команду человеку, хорошо знакомому с футболом Мальты, имеющему опыт подготовки команды к международным играм: "Устойчивость нашей сборной является нашим основным приоритетом. Фарруджия имеет достаточно умений и опыта для эффективного выполнения этой миссии".

Ранее Фарруджия занимал пост тренера основной сборной Мальты и главного тренера команды U-21.

Отметим, что сборная Азербайджана встретится со сборной Мальты 10 сентября на выезде, а 14 октября на домашнем поле.