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    СМИ: Моуринью сегодня будет уволен со своего поста

    Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Главный тренер "Манчестер Юнайтед" португалец Жозе Моуринью будет уволен со своего поста после матча восьмого тура чемпионата Англии по футболу с "Ньюкаслом". 

    Как сообщает Report со ссылкой на Mirror, 55-летний специалист будет уволен, независимо от результата игры.

    Моуринью в случае увольнения должен получить компенсацию в размере около 20 миллионов фунтов. Главным претендентом на пост главного тренера "МЮ" называется Зинедин Зидан, покинувший в конце мая мадридский "Реал". Ранее руководство манкунианцев опровергало информацию о переговорах с французским специалистом.

    Отметим, что матч "Манчестер Юнайтед" - "Ньюкасл" состоится сегодня в 20:30 по бакинскому времени. "Манчестер Юнайтед" после семи туров набрал десять очков и занимает десятое место в чемпионате Англии.

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