"Шеффилд Юнайтед" разгромил "Челси"

В матче 35-го тура английской Премьер-лиги "Шеффилд Юнайтед" принимал лондонский "Челси". Встреча прошла в Шеффилде на стадионе "Брэммел Лэйн" и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев

В матче 35-го тура английской Премьер-лиги "Шеффилд Юнайтед" принимал лондонский "Челси". Встреча прошла в Шеффилде на стадионе "Брэммел Лэйн" и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Как передает Report, первый гол забил нападающий "Шеффилд Юнайтед" Дэвид Макголдрик на 18-й минуте. До перерыва преимущество "клинков" увеличил форвард Оливер Макбарни, ему ассистировал защитник Энда Стивенс. На 77-й минуте Макголдрик отправил ещё один мяч в ворота "Челси".



"Челси", набрав 60 очков, занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. Если "Лестер Сити" завтра не проиграет "Борнмуту", а "Манчестер Юнайтед" послезавтра обыграет "Саутгемптон", команда Фрэнка Лэмпарда вылетит из первой четвёрки. "Шеффилд Юнайтед" (54) — на шестом месте.