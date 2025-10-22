Сегодня в Лиге чемпионов УЕФА состоятся еще 9 матчей

Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    22 октября, 2025
    Сегодня в третьем туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА состоятся еще 9 матчей.

    Как сообщает Report, "Челси", один из соперников "Карабаха", дома встретится с "Аяксом".

    "Ливерпуль" на выезде станет гостем "Айнтрахта", "Реал" в Мадриде встретится с "Ювентусом", а "Галатасарай" в Турции примет "Будё Глимт".

    22 октября

    20:45. "Галатасарай" (Турция) - "Будё Глимт" (Норвегия)

    20:45. "Атлетик" (Испания) - "Карабах" (Азербайджан)

    23:00. "Челси" (Англия) - "Аякс" (Нидерланды)

    23:00. "Аталанта" (Италия) – "Славия" (Чехия)

    23:00. "Айнтрахт" (Германия) – "Ливерпуль" (Англия)

    23:00. "Спортинг" (Португалия) – "Марсель" (Франция)

    23:00. "Монако" (Франция) – "Тоттенхэм" (Англия)

    23:00. "Реал" (Испания) – "Ювентус" (Италия)

    23:00. "Бавария" (Германия) – "Брюгге" (Бельгия)

    UEFA Çempionlar Liqasında bu gün daha 9 qarşılaşma baş tutacaq
    Nine Champions League matches set for October 22

