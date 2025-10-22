UEFA Çempionlar Liqasında bu gün daha 9 qarşılaşma baş tutacaq
- 22 oktyabr, 2025
- 09:40
UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsinin III turunda bu gün daha 9 qarşılaşma baş tutacaq.
"Report" xəbər verir ki, "Qarabağ"ın rəqiblərindən "Çelsi" evdə "Ayaks"la üz-üzə gələcək.
"Liverpul" səfərdə "Ayntraxt"ın qonağı olacaq. "Real" Madriddə "Yuventus"la üz-üzə gələcək. "Qalatasaray" isə Türkiyədə "Budyo Qlimt"lə qarşılaşacaq.
UEFA Çempionlar Liqası
Liqa mərhələsi
III tur
22 oktyabr
20:45. "Qalatasaray" (Türkiyə) - "Budyo Qlimt" (Norveç)
20:45. "Atletik" (İspaniya) - "Qarabağ" (Azərbaycan)
23:00. "Çelsi" (İngiltərə) - "Ayaks" (Niderland)
23:00. "Atalanta" (İtaliya) - "Slaviya" (Çexiya)
23:00. "Ayntraxt" (Frankfurt, Almaniya) - "Liverpul" (İngiltərə)
23:00. "Sportinq" (Portuqaliya) - "Marsel" (Fransa)
23:00. "Monako" (Fransa) - "Tottenhem" (İngiltərə)
23:00. "Real" (İspaniya) - "Yuventus" (İtaliya)
23:00. "Bavariya" (Almaniya) - "Brügge" (Belçika)