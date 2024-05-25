Сегодня стартует последний тур Премьер-лиги Азербайджана

Сегодня стартует последний - XXXVI тур Премьер-лиги Азербайджана.

Сегодня стартует последний - XXXVI тур Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает Report, все три матча дня начнутся одновременно.

"Зиря" примет "Сабаил", "Нефтчи" - клуб "Сабах", а "Сумгайыт" - "Габалу".

На данный момент "Нефтчи" занимает второе место с 56 очками, "Зиря" и "Сабах" с 55 очками делят 3-е и 4-е места, а "Сумгайыт" с 54 очками расположился на пятой строчке. "Сабаил" занимает седьмое место с 42 очками, а "Габала" - десятое место с 26 очками.

Тур завершится завтра матчами "Туран Товуз" - "Кяпяз" и "Араз-Нахчыван" - "Карабах".