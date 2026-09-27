Сегодня стартует II тур группового этапа Лиги наций УЕФА
- 27 сентября, 2026
- 10:17
Сегодня стартует II тур группового этапа Лиги наций УЕФА.
Как сообщает Report, в Лигах A, B и D состоятся в общей сложности восемь матчей.
В Лиге A сборная Германии встретится с Грецией, Нидерланды - с Сербией, а сборная Португалии - с Норвегией.
Лига наций УЕФА
II тур
Лига A
Группа 2
20:00. Сербия - Нидерланды
22:45. Германия - Греция
Положение команд: Греция - 3, Германия - 1, Нидерланды - 1, Сербия - 0
Группа 4
20:00. Дания - Уэльс
22:45. Норвегия - Португалия
Положение команд: Норвегия - 3, Португалия - 3, Дания - 0, Уэльс - 0.
Лига B
Группа 3
20:00. Австрия - Косово
22:45. Израиль - Ирландия
Положение команд: Австрия - 3, Косово - 3, Ирландия - 0, Израиль - 0
Лига D
Группа 1
20:00. Гибралтар - Андорра
Положение команд: Мальта - 3 (1 матч), Гибралтар - 0 (0 матчей), Андорра - 0 (1 матч)
Группа 2
17:00. Литва - Азербайджан
Положение команд: Литва - 3 (1 матч), Азербайджан - 0 (0 матчей), Лихтенштейн - 0 (1 матч)