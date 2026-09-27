Сегодня стартует II тур группового этапа Лиги наций УЕФА.

Как сообщает Report, в Лигах A, B и D состоятся в общей сложности восемь матчей.

В Лиге A сборная Германии встретится с Грецией, Нидерланды - с Сербией, а сборная Португалии - с Норвегией.

Лига наций УЕФА

II тур

Лига A

Группа 2

20:00. Сербия - Нидерланды

22:45. Германия - Греция

Положение команд: Греция - 3, Германия - 1, Нидерланды - 1, Сербия - 0

Группа 4

20:00. Дания - Уэльс

22:45. Норвегия - Португалия

Положение команд: Норвегия - 3, Португалия - 3, Дания - 0, Уэльс - 0.

Лига B

Группа 3

20:00. Австрия - Косово

22:45. Израиль - Ирландия

Положение команд: Австрия - 3, Косово - 3, Ирландия - 0, Израиль - 0

Лига D

Группа 1

20:00. Гибралтар - Андорра

Положение команд: Мальта - 3 (1 матч), Гибралтар - 0 (0 матчей), Андорра - 0 (1 матч)

Группа 2

17:00. Литва - Азербайджан

Положение команд: Литва - 3 (1 матч), Азербайджан - 0 (0 матчей), Лихтенштейн - 0 (1 матч)