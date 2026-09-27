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    Сегодня стартует II тур группового этапа Лиги наций УЕФА

    Футбол
    • 27 сентября, 2026
    • 10:17
    Сегодня стартует II тур группового этапа Лиги наций УЕФА

    Сегодня стартует II тур группового этапа Лиги наций УЕФА.

    Как сообщает Report, в Лигах A, B и D состоятся в общей сложности восемь матчей.

    В Лиге A сборная Германии встретится с Грецией, Нидерланды - с Сербией, а сборная Португалии - с Норвегией.

    Лига наций УЕФА

    II тур

    Лига A

    Группа 2

    20:00. Сербия - Нидерланды

    22:45. Германия - Греция

    Положение команд: Греция - 3, Германия - 1, Нидерланды - 1, Сербия - 0

    Группа 4

    20:00. Дания - Уэльс

    22:45. Норвегия - Португалия

    Положение команд: Норвегия - 3, Португалия - 3, Дания - 0, Уэльс - 0.

    Лига B

    Группа 3

    20:00. Австрия - Косово

    22:45. Израиль - Ирландия

    Положение команд: Австрия - 3, Косово - 3, Ирландия - 0, Израиль - 0

    Лига D

    Группа 1

    20:00. Гибралтар - Андорра

    Положение команд: Мальта - 3 (1 матч), Гибралтар - 0 (0 матчей), Андорра - 0 (1 матч)

    Группа 2

    17:00. Литва - Азербайджан

    Положение команд: Литва - 3 (1 матч), Азербайджан - 0 (0 матчей), Лихтенштейн - 0 (1 матч)

    UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsində II tura start verilir
    UEFA Nations League Group Stage Round 2 starts today
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