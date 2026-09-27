İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü
    İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü

    UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsində II tura start verilir

    Futbol
    • 27 sentyabr, 2026
    • 10:00
    UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsində II tura start verilir

    UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsində II tura bu gün start veriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, A, B və D Liqalarında ümumilikdə səkkiz oyun keçiriləcək.

    A Liqasında Almaniya millisi Yunanıstanla, Niderland Serbiya ilə, Portuqaliya yığması Norveç kollektivi ilə üz-üzə gələcək.

    UEFA Millətlər Liqası

    II tur

    A Liqası

    2-ci qrup

    20:00. Serbiya - Niderland

    22:45. Almaniya - Yunanıstan

    Xal durumu: Yunanıstan - 3, Almaniya - 1, Niderland - 1, Serbiya - 0

    4-cü qrup

    20:00. Danimarka - Uels

    22:45. Norveç - Portuqaliya

    Xal durumu: Norveç - 3, Portuqaliya - 3, Danimarka - 0, Uels - 0.

    B Liqası

    3-cü qrup

    20:00. Avstriya - Kosova

    22:45. İsrail - İrlandiya

    Xal durumu: Avstriya - 3, Kosova - 3, İrlandiya - 0, İsrail - 0

    D Liqası

    1-ci qrup

    20:00. Cəbəllütariq - Andorra

    Xal durumu: Malta - 3 (1 oyun), Cəbəllütariq - 0 (0 oyun), Andorra - 0 (1 oyun)

    2-ci qrup

    17:00. Litva - Azərbaycan

    Xal durumu: Litva - 3 (1 oyun), Azərbaycan - 0 (0 oyun), Lixtenşteyn - 0 (1 oyun)

    UEFA Millətlər Liqası Futbol üzrə Almaniya millisi
    Сегодня стартует II тур группового этапа Лиги наций УЕФА
    UEFA Nations League Group Stage Round 2 starts today
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