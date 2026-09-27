UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsində II tura start verilir
- 27 sentyabr, 2026
- 10:00
UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsində II tura bu gün start veriləcək.
"Report"un məlumatına görə, A, B və D Liqalarında ümumilikdə səkkiz oyun keçiriləcək.
A Liqasında Almaniya millisi Yunanıstanla, Niderland Serbiya ilə, Portuqaliya yığması Norveç kollektivi ilə üz-üzə gələcək.
UEFA Millətlər Liqası
II tur
A Liqası
2-ci qrup
20:00. Serbiya - Niderland
22:45. Almaniya - Yunanıstan
Xal durumu: Yunanıstan - 3, Almaniya - 1, Niderland - 1, Serbiya - 0
4-cü qrup
20:00. Danimarka - Uels
22:45. Norveç - Portuqaliya
Xal durumu: Norveç - 3, Portuqaliya - 3, Danimarka - 0, Uels - 0.
B Liqası
3-cü qrup
20:00. Avstriya - Kosova
22:45. İsrail - İrlandiya
Xal durumu: Avstriya - 3, Kosova - 3, İrlandiya - 0, İsrail - 0
D Liqası
1-ci qrup
20:00. Cəbəllütariq - Andorra
Xal durumu: Malta - 3 (1 oyun), Cəbəllütariq - 0 (0 oyun), Andorra - 0 (1 oyun)
2-ci qrup
17:00. Litva - Azərbaycan
Xal durumu: Litva - 3 (1 oyun), Azərbaycan - 0 (0 oyun), Lixtenşteyn - 0 (1 oyun)